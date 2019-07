Schrecklicher Unfall bei Open-Air-Veranstaltung: 18-Meter-Ast kracht in Menschenmenge

Bei einer Open-Air-Veranstaltung in Schwerin wurden 29 Personen verletzt, als ein 18 Meter langer Ast auf einen Getränkestand herabstürzte. Sechs von ihnen sogar schwer.

Schwerin - Bei einer Open-Air-Veranstaltung in Schwerin sind 29 Besucher von einem herabfallenden Ast verletzt worden, sechs von ihnen schwer. Der rund 18 Meter lange Ast stürzte am Samstagabend auf einen Getränkestand, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. 29 Besucher der Freilichtbühne, die sich in der Nähe des Stands aufhielten und von dem Ast getroffen wurden, kamen verletzt in ein Krankenhaus. Die Veranstaltung wurde vorzeitig beendet. Warum der Ast abbrach, war zunächst unklar.

dpa