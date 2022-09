Kinder sollen im Pool-Container schwimmen lernen

Von: Johanna Werning

Wie können Kinder schwimmen lernen? In Köln gibt es jetzt einen besonderen Vorschlag. © Christoph Hardt/Imago

Viele Kinder in Köln können nicht schwimmen. Vor allem in sozialen Brennpunkten gibt es viele Nichtschwimmer. Das soll sich jetzt ändern: mit Schwimm-Containern.

Köln – 152.000 Schüler in NRW können nicht schwimmen. Auch in Köln gibt es ein echtes Schwimm-Dilemma. Das liegt vor allem daran, dass vier von neun Kölner Lehrschwimmbecken aktuell stillliegen. „Das ist aus meiner Sicht völlig inakzeptabel und das werde ich auch so nicht hinnehmen“, sagt Oliver Seeck, SPD-Mitglied im Kölner Stadtrat und Vorsitzender des Sportausschusses. Helfen soll darum ein neues Projekt von Martin Becker, Gründer der privaten Schwimmschule Sharky am Schloss und Frank Rabe, Generalsekretär vom Schwimmverband NRW. Der Plan: Schwimmen lernen im Container.

24RHEIN zeigt, wie Kinder im Container schwimmen lernen sollen.

Die Schwimm-Container mit einem acht Meter langen Pool ermöglichen eine erste Wassergewöhnung und das Erlernen der Grundfertigkeiten des Schwimmens – direkt auf dem Pausenhof der Grundschule. Vor allem in sozialen Brennpunkten sollen Kinder so wieder einen Zugang zum Schwimmen bekommen. „Es darf nicht der Anspruch sein, dass nur Kinder das Schwimmen lernen, die auch Golf spielen“, betont Becker. (jw)