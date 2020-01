Razzien nach „Combat 18“- Verbot: Wichtige Spur führt nach Nordhessen

In ganz Deutschland wurden Wohnungen durchsucht. Auf dem Foto waren Ermittler in einer Wohnung in Castrop-Rauxel.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextreme Gruppe „Combat 18“ verboten. Eine der Schlüsselfiguren kommt aus Nordhessen.

Update vom 23.01.2020, 10.45 Uhr: Nach dem Verbot der Neonazi-Gruppe „Combat 18“ durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wurden auch Wohnungen in Osthessen durchsucht. Näheres konnte das Innenministerium in Wiesbaden hierzu bisher nicht sagen.

Stanley R., eine Schlüsselfigur der Gruppe „Combat 18“, wurde in Thüringen festgenommen. Er galt vor Jahren als Kopf der rechtsextremen Szene in Nordhessen. Wie die antifaschistische Recherche-Plattform „Exif" mitteilt, soll sich R. seit 2001 im Raum Kassel aufhalten und in einer Kantine in Baunatal arbeiten.

Offenbar haben sich R. und der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) gekannt, wie hessenschau.de berichtet.

„Ein symolischer Schlag“: Seehofer verbietet militante Neonazi-Gruppierung

Update vom 23.01.2020, 8.47 Uhr: SPD und Linke reagieren erfreut auf das Verbot der rechtsextremen Gruppe „Combat 18“. "Ich bin froh, dass Innenminister Seehofer nun konsequent gegen die rechtsextreme Gruppe vorgeht", erklärte Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag in Berlin.

Einen „symbolischen Schlag gegen Rechts“, nannte Linken-Parteivizepräsidentin Martina Renner das Verbot.

Verbot von #Combat18 zeichnete sich über mehr als ein halbes Jahr ab. Genug Zeit für die militante Neonazi-Gruppierung Waffen, Finanzunterlagen bei Seite zu schaffen und Kommunikation zu löschen. Ein symbolischer Schlag gegen die rechte Szene. Mehr nicht. https://t.co/gNTmmvXwWh — Martina Renner (@MartinaRenner) January 23, 2020

Sowohl SPD und Linke kritisieren aber auch, dass das Verbot so spät erfolgt. Dadurch sei „genug Zeit für die militante Neonazi-Gruppierung" gewesen, "Waffen, Finanzunterlagen beiseite zu schaffen und Kommunikation zu löschen". Auch die Grünen hatten bereits wiederholt ein Verbot von "Combat 18" gefordert. Klingbeil wies allerdings darauf hin, dass die Sozialdemokraten ein Verbot der Gruppe bereits im vergangenen Sommer gefordert hätten.

Erstmeldung, 23.01.2020: Berlin - Lange wurde das Innenministerium dazu gedrängt, die rechtsextreme Gruppierung „Combat 18“ zu verbieten. Nun ist es so weit. Wie ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag (23.01.2020) mitteilt, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die rechtsextreme Gruppe „Combat 18“ nun verboten.

„Combat 18“ ab jetzt verboten: Polizei durchsucht Wohnungen

Bereits am Morgen soll es auch schon Hausdurchsuchungen in sechs Bundesländern gegeben haben:

Thüringen

Hessen

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Laut dpa lag der Schwerpunkt der Hausdurchsuchungen in NRW und Thüringen. So hat die Polizei den mutmaßlichen Kopf der Gruppierung „Combat 18“, Stanley R., an seinem Arbeitsplatz angetroffen. Man habe ihn anschließend zu seiner Wohnung gebracht und diese dann durchsucht.

Bundesinnenminister #Seehofer hat „Combat 18 Deutschland“ verboten. Seit den frühen Morgenstunden laufen in sechs Bundesländern polizeiliche Maßnahmen. #Rechtsextremismus und #Antisemitismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. — Steve Alter (@BMISprecher) January 23, 2020

„Combat 18“: Verbot galt lange als schwierig

Lange wurde angezweifelt, ob ein Verbot von „Combat 18“ vor Gericht bestand hätte. Denn die rechte Gruppierung propagiert ein Konzept des „führerlosen Widerstands“ und agiert in weitgehend autonomen Zellen. Dies hat laut dpa das Verbotsverfahren in den vergangenen Jahren erschwert.

Zwischen den Zellen soll es allerdings Vernetzungen geben und es soll auch nach gemeinsam festgelegten Richtlinien gehandelt werden. Geldquelle und Gelegenheit zum Kontakt sind Rechtsrock-Konzerte.

Rechtsextreme Organisation „Combat 18“ ist Teil von Neonazi-Netzwerk

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden richtet sich die Vereinigung „Combat 18“ gegen die verfassungsmäßige Ordnung, "da sie mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt ist". Sie zählt nach ihrer Einschätzung bundesweit 20 Mitglieder. Die gewaltbereite rechtsextreme Organisation gilt als bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood and Honour" (Blut und Ehre). Sie hat ihren Ursprung in Großbritannien und ist in mehreren europäischen Ländern aktiv.

Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Stephan E. soll Verbindungen zu „Combat 18“ gehabt haben, wie fr.de* berichtet.

Hintergründe zur rechten Gruppe „Combat 18“

Die Zahl "18" ist ein Szenecode für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, also A und H - die Initialen von Adolf Hitler. Symbol der Gruppe, die sich auf einen "Rassenkrieg" vorbereitet, ist der Drache. Neonazis, die sich "Combat 18" zugehörig fühlen, tragen häufig schwarze T-Shirts oder Jacken mit der Aufschrift "C 18". Diese Symbole und Abkürzungen dürfen nach dem Verbot nicht mehr verwendet werden. Das gilt auch für das Motto der Gruppe: "Brüder schweigen - whatever it takes". Gegen die Verbotsverfügung kann die Gruppe binnen eines Monats Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einreichen.

