„Sind ja nicht in Spanien“ – Feuerwehr Heilbronn nimmt Stellung zur Siesta-Debatte

Von: Anni Gebhard

Teilen

Feuerwehr Heilbronn nimmt Stellung zur Siesta-Debatte. (Symbolfoto) © IMAGO / Einsatz-Report24

Experten empfehlen aus gesundheitlichen Gründen eine Hitze-Siesta an heißen Tagen. Die Feuerwehr Heilbronn hat dazu eine klare Meinung. Erfahren Sie hier mehr:

An heißen Tagen eine Hitze-Siesta für Arbeitnehmer: Das empfehlen Ärzte in Deutschland. Bei dem Vorschlag spalten sich allerdings die Meinungen. Doch ist das in Berufsfeldern wie der Feuerwehr überhaupt umsetzbar?

echo24.de hat mit der Feuerwehr Heilbronn über den Vorschlag einer Hitze-Siesta gesprochen

Schon jetzt schützen sich die Beamten in den Einsätzen mit verschiedenen Maßnahmen vor der Hitze. Bei dem Hitze-Mittagsschläfchen positionieren sie sich klar: „Wir sind ja nicht in Spanien“, meint Jürgen Vogt, Pressesprecher der Heilbronner Feuerwehr.