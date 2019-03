Kurioser Notruf an Autobahn: Anruferin meldet Leiche – doch dann kommt alles anders 

Fund in Waldstück

+ © Rhein-Neckar-Aktuell Eine vermeintliche Frauenleiche entpuppt sich als Gummipuppe. © Rhein-Neckar-Aktuell

Ein kurioser Einsatz hat die Polizei in Baden-Württemberg beschäftigt: Eine Anruferin will eine regungslose Person in einem Waldstück gesehen haben – doch dann kommt alles anders: