Zwei Tote in Sparkassenfiliale gefunden – Todesursache zunächst noch unklar

Zwei Tote in Sparkassenfiliale in Schleswig gefunden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls. © Benjamin Nolte/dpa

Ein Mitarbeiter entdeckte zwei leblose Männer in einer Sparkassenfiliale in Schleswig gefunden. Die genauen Hintergründe sind aktuell noch unklar.

Schleswig – In einer Sparkassenfiliale in Schleswig sind am Mittwoch gegen 7.20 Uhr zwei tote Männer gefunden worden, teilt die Polizei Schleswig am Mittwochnachmittag mit.

„Eine Person war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits tot, die andere verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen“, so die Polizei. Es handelt sich demnach um zwei Männer aus Schleswig im Alter von 35 und 39 Jahren. Die beiden haben im Vorraum der Bankfiliale übernachtet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Hinweise auf Fremdeinwirkung lägen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Ein Mitarbeiter hatte die beiden Männer am Mittwochmorgen leblos im SB-Bereich Nord-Ostsee Sparkasse im Stadtweg in Schleswig entdeckt und Polizei und Rettungsdienst informiert. Anfangs hieß es vonseiten der Polizei, ein Notarzt habe nur noch den Tod, der beiden Männer feststellen können. Die Ermittlungen würden laufen.

Zwei Tote in Sparkassenfiliale gefunden - Hintergründe noch unklar

Zu diesem Zeitpunkt – am Mittwochvormittag – habe es keinerlei Anhaltspunkte gegeben, die für oder gegen ein Tötungsdelikt sprächen. (dpa/ml)

