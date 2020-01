Familiendrama in Starnberg: Sohn (21) soll Eltern getötet haben - Mögliche Tatwaffe entdeckt

Polizei findet drei Leichen

In einem Haus in Starnberg wurden am Sonntagabend drei Leichen entdeckt. Es handelt sich um einen Ehepaar und den gemeinsamen Sohn. Die Polizei vermutet ein Familiendrama.