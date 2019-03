Autos prallen frontal zusammen: Zwei Tote

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Stuttgart starben in der Nacht zum Donnerstag zwei junge Menschen.

Stuttgart - Beim Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind in Stuttgart zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 25-jähriger Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin starben in der Nacht zum Donnerstag an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 20-jährige Fahrer des anderen Autos erlitt einen Schock. Wie sich der Unfall genau ereignete, war in der Nacht zunächst unklar.

Ein tödlicher Unfall ereignete sich auch auf der Autobahn A81 bei Mundelsheim in Baden-Württemberg.

dpa