Schüsse auf Shisha-Bar in Stuttgart: Zeugen liefern wichtige Informationen

Unbekannte haben in Stuttgart auf das Fenster einer Shisha-Bar geschossen.

Nur drei Tage nach dem Attentat in Hanau sind wieder Schüsse gefallen - dieses Mal in Stuttgart.

Der Schock in Stuttgart sitzt immer noch tief. Nur wenige Tage nach dem schrecklichen Anschlag in Hanau, kam es im Stuttgarter Stadtteil Hedelfingen am Wochenende zu Schüssen auf eine Shisha-Bar.

Auch Tage später gibt der Vorfall der Polizei weiter Rätsel auf. Die Spurensicherung in der Bar läuft weiter auf Hochtouren. Wie echo24.de* berichtet ist auch noch immer unbekannt, warum die Tat erst 13 Stunden später gemeldet wurde. Dank Zeugen ist aber wohl klar, von wo geschossen wurde.

