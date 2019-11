Kita-Skandal in Stuttgart: Erzieherin und Azubi sollen 10 Kinder gequält haben

In dieser Kita in Stuttgart sollen mehrere Kinder misshandelt worden sein.

Ein Skandal erschüttert eine städtische Kita in Stuttgart. Eine Erzieherin und ein Azubi sollen mehrere Kinder misshandelt haben. Das ist bisher bekannt:

Schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter einer Kita in Stuttgart.

Erzieherin und Azubi sollen mehrere Kinder misshandelt haben.

Das Jugendamt Stuttgart ermittelt.

Stuttgart - Es ist ein Albtraum für Kinder, Eltern und Mitarbeiter einer städtischen Kita in Stuttgart-Sillenbuch. Denn mitten unter ihnen sollen zwei Menschen schreckliche Taten begangen haben. Der Vorwurf: Zwei Mitarbeiter dieser Kita sollen mehrere Kinder misshandelt haben! Wie Sven Matis, Sprecher des Rathauses in Stuttgart, auf HEIDELBERG24*-Anfrage erklärte, gehe es um „grobes Verhalten gegen Kinder.“

Stuttgart: Misshandlungen in Kita? Ermittlungen dauern an

„Wir bestätigen, dass es in der Kita mutmaßlich Vorgänge gegeben hat, die unvereinbar sind mit dem Kindeswohl“, hieß es in einem Schreiben des Rathauses Stuttgart. Besorgte Eltern hätten das Jugendamt darauf aufmerksam gemacht, das daraufhin eine Untersuchung der Misshandlungsvorwürfe in der Kita in der Gorch-Fock-Straße einleitete. Nach Informationen der „Bild“ soll es sich bei den Beschuldigten in Stuttgart um eine Erzieherin und einen Azubi handeln. Beide seien daraufhin sofort von ihren Aufgaben entbunden worden.

Ein anderer Fall erschütterte Stuttgart bereits im April 2018: Damals wurde ein Azubi einer Kita in Schwieberdingen bei Ludwigsburg verhaftet, weil er die Kinder dort sexuell missbrauchte und Kinderpornografie herstellte. Anschließend wurde er zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Stuttgart: Misshandlungs-Skandal! Mitarbeiter fristlos gekündigt

„Als sich der Verdacht erhärtet und Grund zur Annahme bestand, dass das Kindeswohl gefährdet war, wurden gegenüber den Beschuldigten unverzüglich die notwendigen arbeitsrechtlichen Maßnahmen zur fristlosen Kündigung eingeleitet und die Vorgänge zur strafrechtlichen Überprüfung angezeigt“, schreibt Rathaus-Sprecher Matis. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart konnte auf HEIDELBERG24*-Nachfrage noch nicht bestätigen, dass eine Strafanzeige eingegangen sei.

+ Die zwei Beschuldigten sollen die Kinder auch mit Kissen geschlagen haben. © www.7aktuell.de/Alexander Hald

Auch in Ludwigshafen schlug ein Fall hohe Wellen: In einer kirchlichen Kita soll ein Mitarbeiter ein Kind missbraucht haben! Eine Mutter meldete den Verdacht und der Fall landete vor dem Landgericht Frankenthal.

Skandal in Stuttgarter Kita: 10 Kinder sollen betroffen sein

Wie die „Bild“ weiter berichtete, sollen sich die furchtbaren Vorfälle der Kindesmisshandlung in Stuttgart im Sportunterricht abgespielt haben. Dort seien die betroffenen 10 Kinder sowohl körperlich als auch seelisch misshandelt worden. So sollen die Jungs und Mädchen der Kita in Stuttgart unter anderem mit Kissen geschlagen und zum Abschlecken von Gegenständen gezwungen worden sein.

*HEIDELBERG24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dh