Suche nach Christian N.: Taucher finden Vermissten auch im Frau-Holle-Teich nicht

Vermisst in Hessen: Die Suche nach Christian N. aus Eschwege bleibt weiter erfolglos. Eine Taucheinheit suchte den Mann in einem Teich am Hohen Meißner.

Die Suche nach Christian N. aus Eschwege in Nordhessen geht weiter. Seit Ende Januar fehlt von ihm jede Spur.

der Bundespolizei suchten am Montag (02.03.2020) den Frau-Holle-Teich ab. Die Suche im Kalbesee auf dem "Hohen Meißner" war noch nicht möglich.



Die Suche nach Christian N. bleibt weiter Ergebnislos. Am Montag suchte eine Taucheinheit den Frau-Holle-Teich am Meißner ab. Eigentlich wollte die Truppe zusammen mit Kripo-Beamten aus Eschwege den Kalbesee absuchen. Doch Eis und Schnee machten einen Tauchgang mit entsprechendem Equipment unmöglich. Diese Maßnahme wird also verschoben.

„Der See wäre das nächstgelegene Gewässer zum Auto von Christian N. gewesen, nun mussten wir aber improvisieren und haben in dem Teich angefangen“, sagte Mirko Ewald von der hiesigen Kriminalpolizei. Zur Erinnerung: Nach privaten Streitigkeiten verschwand Christian N. aus Hoheneiche Ende Januar. Einige Tage später fanden die Ermittler bei der Suche sein Auto auf dem Parkplatz des Meißner-Plateaus.

„Mehr Anhaltspunkte gibt es auch einen Monat später nicht. Wir können nach dem heutigen Tauchgang jetzt lediglich ausschließen, dass sich Christian N. im Frau-Holle-Teich ertränkt hat beziehungsweise, dass seine Leiche dort liegt“, so Ewald.

Suche nach Christian N. aus Eschwege (Hessen): Kalbesee auf dem Hohen Meißner als Nächstes dran

Doch auch das sei ja eine Erkenntnis . Und genauso werde man in Kürze den Kalbesee in Angriff nehmen und dort die Suche fortführen. Denn das Waldgebiet wurde mittlerweile zur Genüge abgesucht. Die Taucher aus Mühlheim bei Offenbach sind die einzige darauf spezialisiert Einheit der hessischen Polizei und daher landesweit im Einsatz, wie Jörg Sauerbier erklärt. Seine Aufgabe gestern war es, den Kollegen im Wasser, der namentlich nicht genannt werden möchte, mit einem an dessen Körper angebrachten Seil zu führen und über Funk mit ihm zu kommunizieren.

„Die Schwierigkeit ist, dass der Teich nicht so tief ist, in der Mitte maximal zwei Meter, am Rand nicht mal einen halben“, erzählt Sauerbier. Das bedeutet für den Taucher zum einen, dass er größtenteils kriechen muss, weil nicht genug Platz zum Schwimmen ist, und zum anderen, dass die Sicht wegen des aufgewirbelten Schlammes schlecht ist.

Suche nach Christian N. aus Eschwege in Hessen: Durch das Gewässer am Hohen Meißner tasten

„Der Kollege tastet sich vielmehr durch das Gewässer. Und ich führe ihn in Halbradien immer von links nach rechts und umgekehrt, sodass wir am Ende jeden Fleck am Grund abgesucht haben“, sagt Sauerbier. Zusätzliche Schwierigkeit: die Wassertemperatur. Sie lag gestern bei knapp vier Grad Celsius.

Das erschwert die Suche zunehmend. „Am Anfang schützt der Anzug, aber mit der Zeit merkt man die Kälte“, sagt der erfahrene Polizist aus Südhessen.

Suche nach Christian N. aus Eschwege (Hessen): Auch im Kalbesee am Hohen Meißner soll gesucht werden

So oder so: Im Frau-Holle-Teich war Christian N. nicht. Bleibt noch der Kalbesee. „Ertränken kann sich ein Mensch theoretisch auch in einem so flachen Gewässer wie dem Teich, aber im See ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher“, erklärt Mirko Ewald von der Kripo. Ein Termin dort wird folgen.

