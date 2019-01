Jan Josef Liefers empört über Klatsch-Blatt: "Seid ihr stolz auf euch?"

Empört reagierte Schauspieler Jan Josef Liefers jüngst über einen Artikel eines Klatsch-Magazins – denn angeblich sei seine Ehe zu Schauspielerin Anna Loos in Gefahr.

Auf dem Titelblatt der aktuellen Ausgabe des Magazins SuperTV sind die Gesichter von Jan Josef Liefers und Anna Loos zu sehen, dazu in fetten Buchstaben die Überschrift: "Steht er jetzt noch zu ihr?" Darunter ein Hinweis auf den Artikel über das Ehepaar: "Offen wie nie spricht sie über ihre Ehe."

Das Magazin nahm Bezug auf eine Liebeserklärung von Loos an Liefers bei Facebook. In dem Artikel entsteht jedoch der Eindruck, die Beziehung der beiden sei in Gefahr – womöglich, weil Anna Loos einen Fehler gemacht habe. Davon ist im Artikel selbst aber kaum die Rede. Das Klatsch-Blatt zeichnet das Bild einer in die Krise geratenen Ehe.

Vermutlich hätte Jan Josef Liefers über diese Verdrehung der Tatsachen noch hinweg sehen können, hätte seine Tochter Lola (10) nicht die Titelseite gesehen und eine panische WhatsApp-Nachricht an die Eltern geschickt. Mit welchem sehr privaten Einblick Jan Josef Liefers auf die Gerüchte und die Panik seiner Tochter reagierte, lesen Sie bei den Kollegen von msl24.de*.

