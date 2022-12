Drama in Thüringen: Geisterfahrer verursacht schrecklichen Unfall mit drei Toten

Von: Martina Lippl

Bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der Autobahn A38 in Thüringen sind am Dienstagnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen. Den Einsatzkräften bot sich ein schrecklicher Anblick.

Leinefelde – Drama auf der A38 in Thüringen: Ein Geisterfahrer hat einen schweren Unfall mit mindestens drei Toten verursacht. Wie die Polizei in Hermsdorf am Dienstag mitteilte, fuhr der Mercedes mit deutschem Kennzeichen von einem Parkplatz in falscher Richtung auf die Autobahn auf. Nach etwa drei Kilometern stieß er demnach mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammen.

Geisterfahrer-Unfall auf der A38 – drei Tote

Der Geisterfahrer und mindestens zwei Insassen des anderen Wagens starben laut Polizei. Der Mitsubishi war demnach so deformiert, dass die Feuerwehr die Todesopfer herausschneiden musste. Der Geisterfahrer war den Angaben zufolge auf der in Richtung Leipzig führenden Seite der Autobahn in Richtung Göttingen unterwegs. Nach etwa drei Kilometern kam es zum verheerenden Zusammenstoß mit dem Mitsubishi. Für die Unfallaufnahme wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. (afp/ml)