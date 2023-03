Zehn klischeehafte Verhaltensmuster von Deutschen im Urlaub: „Original meine Eltern“

Von: Yasina Hipp

Über uns Deutsche gibt es ja so einige Klischees. Auch bezüglich des Reise- und Urlaubsverhaltens lassen sich einige typische Verhaltensmuster erkennen.

München – Deutsche sind immer pünktlich, Deutsche tragen immer Socken in Sandalen – das sind nur zwei der üblichen Klischees, die wahrscheinlich jeder schon einmal irgendwo zu hören bekommen hat. Wie viel davon zutrifft, ist natürlich von jedem individuell abhängig. Und manchmal ist der ein oder andere sicherlich überrascht, wie viel dann tatsächlich doch auf einen selbst zutrifft. Eine TikTokerin hält uns Deutschen mit ihren kurzen Clips dahingehend jetzt ganz schön den Spiegel vor. Hier die Top Ten der zutreffendsten Urlaubs-Klischees.

TikTok-Videos: Von Deutschen am Pool bis Deutschen in der Mall

Trotz Inflation und hohen Preisen plant die Mehrheit der Deutschen ihren Urlaub im Ausland zu verbringen. Eine beliebte Urlaubsform: der All-Inclusive-Urlaub. Einige Tage am Hotelpool entspannen und abends das Buffet plündern. Genau diese Kulisse nimmt die TikTokerin „gazelleisherxname“ zum Anlass, um ihre rund 213.000 Followern zu unterhalten.

1. Deutsche an der Security vor dem Abflug

Gekleidet in der klassischen „Zwiebeloptik“ und ausgestattet mit einem Rucksack, stellt sie die Nervosität deutscher Menschen am Gate kurz vor dem Abflug nach. Hektisch fragt sie: „Wasser? Oh ja, das schaffe ich noch leerzutrinken, schaffe ich!“ oder „Brote muss ich nicht auspacken, oder? Ich habe Käsebrötchen dabei“. Die Panik, etwas falsch zu machen und das Flugzeug nicht betreten zu dürfen, steht ihr wahrlich ins Gesicht geschrieben. In den Kommentaren bestätigen dieses Verhalten sogar Experten. Einer schreibt: „Ich habe drei Jahre in der Luftsicherheitsbranche gearbeitet. Es war einfach genau so.“

2. Deutsche fragen nach dem Weg

Wenn deutsche Urlauber nach dem Weg fragen, artet das nach Darstellung von „gazelleisherxname“ immer in eine verzweifelte Suche nach Worten in einer anderen Sprache aus. Zunächst muss jemand gefunden werden, der gefragt werden kann: „Der sieht so aus, als wäre der von hier“. Dann folgt das unelegante Gestottere in oftmals schlechtem Englisch. Die meisten Konverstationen enden dann ergebnislos mit dem resignierenden Satz: „Der war wahrscheinlich selbst Tourist.“ Auch hier stimmen User zu: „Einfach immer so real.“

3. Deutsche im tropischen Klima

Angesichts höherer Temperaturen achten Deutsche der TikTokerin zufolge vor allem auf Sonnencreme, Mückenspray und ausreichend Wassser zum Trinken. Ganz kritisch auch: „Die Turnschuhe willst du anziehen? Stinkfüße olé!“.

4. Deutsche in der Mall im Ausland

Haben es die deutschen Urlauber dann gewagt, das Hotel zu verlassen, führt der Weg oft in eine Shopping Mall. Klischeebeladene Verhaltensmuster schlagen in folgenden Sätzen durch: „Jetzt ist mal die Mutti dran, du warst gerade eben, jetzt bin ich an der Reihe“, „Wie teuer ist denn das?“, „Das meiste ist hier aber keine gute Qualität oder mein ich das nur?“ oder „Weißt du wie das ist hier? Wie das Centro in Oberhausen.“ Auch mit diesem Video fühlen sich die TikTok-User abgeholt. Eine schreibt: „Jedes einzelne Video trifft 1:1 zu!“

Im Urlaub brachen deutsche Verhaltensmuster besonders deutlich durch. © fossiphoto/imago

5. Deutsche am Pool

„Entschuldigung, das ist hier unsere Liege“, den Satz hat wohl nahezu jeder schon einmal am Pool gehört oder sogar selbst gesagt. Die Deutschen und ihre reservierten Liegen, sind ein Thema für sich. Genau wie das Sonnenbaden. Ganz wichtig, die richtige Bräunungszeit. „gazelleisherxname“ trifft es mit den Worten: „Timer 30 Minuten, danach muss ich mich auf den Rücken drehen“ auf den Punkt. Den Deutschen am Pool, schließt sich Punkt 6 Deutsche geben sich ein Update am Pool an, wenn über Nachbarn, Bekannte oder den Ehemann gelästert wird: „Wo nimmt er das Geld her? Die mussten das Haus in Remscheid verkaufen.“

7. Deutsche treffen Deutsche

Wenn nach der wichtigen Frage „Sprechen Sie auch deutsch?“ die Fronten geklärt sind, ist die Zeit gekommen, sich über den Aufenthalt auszutauschen. Wichtige Fragen wie: „Haben die bei Ihnen auch die Handtücher gewechselt?“ oder „Schauen Sie heute Abend auch die ABBA-Coverband? Die nehmen auch Wünsche entgegen, die sind spitze!” können geklärt werden. Mit knapp sieben Millionen Klicks ist dieses Video das beliebteste der Reihe. Und viele User geben zu, sich wiederzuerkennen und sich köstlich zu amüsieren.

8. Deutsche machen ein Foto im Urlaub

Natürlich muss die schöne Zeit im Urlaub auch fotografisch festgehalten werden, um sie mit den Liebsten zu Hause zu teilen. Ein allzu bekannter Satz dabei: „Machst du mal ein Foto von mir? Ich will das in die Familiengruppe schicken“. Unter dem kurzen Clip stellt ein User nüchtern fest: „Wir führen alle das gleiche Leben“, und eine andere schreibt: „Das sind original meine Eltern in jedem Urlaub.“

9. Deutsche am Fahrstuhl

Auch Fahrstühle stellen deutsche Urlauber vor Schwierigkeiten. Welcher Knopf muss gedrückt werden, um nach oben oder unten zu fahren? Auf welcher Etage war nochmal das Zimmer? Und: „Pass ich da noch rein? Ah nein ist mir zu voll, fahren Sie ruhig.“

10. Deutsche packen viel zu früh ihren Koffer

Wenn der Urlaub sich dann langsam dem Ende zuneigt, sind wir Deutschen auch gut darin, schon viel zu früh unsere Koffer wieder zu packen: „Wir fliegen ja schon am Freitag, da kann ich auch schonmal heute zusammenpacken.“ Mit eine der wichtigsten Fragen dabei: „Brauchst du eine Tüte für die Dreckwäsche?“

Auch wenn die Videos alle sehr überzeichnet sind, erwischt sich der ein oder andere vielleicht bei dem Gedanken, sich selbst auch schon einmal ähnlich verhalten zu haben. Manche Eigenheiten lassen sich eben nicht so leicht ablegen. Und so lange sie mit so viel Humor genommen werden können, wie die TikTok-Community es unter diesen Videos macht, steht weiteren Reisen nichts im Wege.

