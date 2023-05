Nach ihrem Tod: Platz in Köln soll nach Tina Turner benannt werden

Tina-Turner-Platz

+ © Chris Pizzello/dpa In Köln wurde jetzt vorgeschlagen, der Sängerin einen Tina-Turner-Platz zu widmen (Symbolbild). © Chris Pizzello/dpa

Mehrere Jahre hat Tina Turner in Köln gelebt. Nach ihrem Tod möchte ein Politiker darum einen Platz in Köln nach der Sängerin benennen.

Köln – Mit Hits wie „The Best“, „Whats Love got to Do with It“ oder „Private Dancer“ sang sich Tina Turner in die Herzen ihrer Fans. Auch heute noch zählt sie zu den besten Sängerinnen weltweit. Was viele Fans jedoch nicht wissen: Tina Turner lebte einst in Köln. Nach ihrer Ehe mit Ike Turner fand sie hier sogar die Liebe ihres Lebens. Am 24. Mai 2023 ist die Sängerin gestorben. Doch jetzt könnte sie in Köln mit einer besonderen Ehre ausgezeichnet werden: Ein Politiker möchte ihr einen Tina-Turner-Platz widmen.

24RHEIN erklärt, was dahinter steckt und wie wahrscheinlich ein Tina-Turner-Platz in Köln ist.