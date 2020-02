Mann stürzt in die Tiefe – Unglück auf Baustelle endet tragisch

Auf einer Baustelle ereignete sich ein schlimmes Drama. Ein Arbeiter stürzte ab und wurde unter Trümmern begraben. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Paderborn – Auf einer Hochbaustelle in NRW hat sich der tödliche Unfall zugetragen. Ein 59-jähriger Bauarbeiter war am Dienstagvormittag mit der Montage vorgefertigter Betontreppen beschäftigt. Auf einmal stürzte das oberste Treppenelement aus der vierten Etage ab. Sein 57-jähriger Kollege konnte sich gerade noch an einer Betonkante festhalten. Doch der andere Mann stürzte bei dem Arbeitsunfall in Paderborn in die Tiefe und wurde unter den Trümmerteilen begraben, wie owl24.de* berichtete. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Die Polizei ist nun dabei die Unglücksursache zu ermitteln.

