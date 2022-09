Tödlicher Unfall: Porsche-Fahrer stirbt auf Landstraße in Baden-Württemberg

Teilen

Bei dem schweren Unfall auf der L549 zwischen Meckesheim und Eschelbronn (Baden-Württemberg) ist ein Mensch ums Leben gekommen. © HEIDELBERG24/PR-Video/René Priebe

Bei einem dramatischen Unfall ist bei Meckesheim (Baden-Württemberg) auf einer Landstraße ein Porsche-Fahrer tödlich verunglückt. Lesen Sie hier, was passiert ist:

Schrecklicher Unfall am Freitagmittag (23. September) gegen 12:30 Uhr auf der L549 zwischen Meckesheim und Eschelbronn (Baden-Württemberg). Laut bisherigen Ermittlungen der Polizei dürfte ein Porsche 911 Cabrio etwa mittig auf der Landstraße unterwegs gewesen sein. Als der Sportwagen in den Gegenverkehr gerät, passiert das tödliche Unglück.

HEIDELBERG24 berichtet über weitere Details zu dem schrecklichen Porsche-Unfall in Baden-Württemberg.