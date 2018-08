Trotz Aktenzeichen-XY-Aufruf: Messerstecher von Düsseldorf weiter auf der Flucht

Ein Kiosk-Mitarbeiter soll eine Frau in Düsseldorf mitten auf der Straße mit einem Messer getötet haben. Der Verdächtige ist auf der Flucht.

Update vom 23. August, 07.21 Uhr

Trotz zahlreicher Hinweise an die Ermittler ist der mutmaßliche Frauenmörder Ali S. noch immer auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, suchen die Beamten weiterhin nach dem 44-jährigen Kiosk-Mitarbeiter, der am Montag in Düsseldorf eine 36-jährige Frau auf offener Straße erstochen haben soll.

Der Fall war am Mittwochabend Thema in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Nach der Ausstrahlung gingen bei den Ermittlern bis zum frühen Donnerstagmorgen drei weitere Hinweise ein. Bereits am Dienstag war ein Fahndungsfoto veröffentlicht worden. Am Mittwoch sprachen die Ermittler von zahlreichen Hinweisen, die daraufhin die Beamten erreicht hätten.

Nach Angaben der Polizei kannten sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer. Die ledige Frau habe in der Nachbarschaft des Kiosks gewohnt, in dem der Mann gearbeitet habe. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. Bei Ali S. handelt es sich den Angaben zufolge um einen anerkannten Flüchtling aus dem Iran. 2001 sei er nach Deutschland gekommen.

Update vom 22. August, 8.40 Uhr:

Die Düsseldorfer Polizei sucht weiter bundesweit nach dem mutmaßlichen Frauenmörder Ali S. Der 44-jährige Kiosk-Mitarbeiter, der am Montagmorgen in Düsseldorf auf offener Straße eine 36-jährige Frau erstochen haben soll, befinde sich noch immer auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen.

Der 44-Jährige und sein Opfer hatten sich den Angaben zufolge gekannt: Die ledige Frau habe in der Nachbarschaft des Kiosks gewohnt, in dem der Mann gearbeitet habe. Das Motiv für die Tat sei noch unklar.

+ Ein Kiosk-Mitarbeiter hat in Düsseldorf eine Frau auf der Straße mit einem Messer getötet. Die Polizei sucht den Täter unter Hochdruck. © dpa / Christophe Gateau

Bei Ali S. handelt es sich demnach um einen anerkannten Flüchtling aus dem Iran. Er sei 2001 nach Deutschland gekommen. Auch seine acht Brüder lebten hier.

Update vom 21. August, 7.53 Uhr:

Nach der tödlichen Messerattacke in Düsseldorf ist der 44 Jahre alte Verdächtige weiter auf der Flucht.

Das teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Zu den Hintergründen der Tat gab es am Morgen keine neuen Erkenntnisse.

Der Mann soll eine 36-jährige Frau am Montag auf der Straße mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt haben. Der Polizei zufolge war die Frau noch in eine Klinik gekommen, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Hintergründe und Motiv der Tat waren unklar. Es werde ermittelt, ob die beiden sich kannten.

Bei der Fahndung waren Spezialkräfte der Polizei am Montag in die Wohnung des verdächtigen Iraners eingedrungen, trafen ihn jedoch nicht an.

Das war die Original-Meldung vom 20. August:

Düsseldorf - Eine Frau ist am Montagmorgen in Düsseldorf auf einer Straße von einem Mann angegriffen und erstochen worden. Wie eine Sprecherin der Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte, war der Täter zunächst flüchtig. Eine Fahndung lief. Einzelheiten waren noch unklar. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

Zeuge rief die Polizei

Ein Zeuge hatte die Beamten demnach per Notruf verständigt, weil ein Mann eine Frau attackierte. Sie starb wenig später. Ob Opfer und Täter sich kannten und in welcher Beziehung zueinander sie eventuell standen, war nach Angaben der Ermittler noch unbekannt. Nähere Angaben zu Opfer und mutmaßlichem Täter machte die Polizei zunächst nicht.

Polizei hat Hauptverdächtigen

Die getötet Frau kommt aus Bilk. Die Polizei hat einen ebenfalls in Bilk wohnender Mann als Hauptverdächtigen ausgemacht, wie der Express berichtet. Spezialkräfte hätten bei der Fahndung eine Wohnung durchsucht, ihn aber nicht gefunden.

