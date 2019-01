Schräger Überfall auf Spielhalle: Räuberin droht mit Pürierstab

Maskiert mit einem Motorradhelm und mit einer skurrilen Bewaffnung hat eine Frau versucht, eine Spielhalle im nordrhein-westfälischen Hamm zu überfallen - mit einem Pürierstab!

Hamm - Um kurz nach Mitternacht am Dienstag hatte die Täterin die Spielhalle in Hamm betreten. Sie war mit einem schwarzen Overall bekleidet, trug einen schwarzen Motorradhelm und drohte dem 56-jährigen Mitarbeiter mit dem Pürierstab, der in einem schwarzen Jutebeutel steckte. Auf Englisch forderte sie die Herausgabe von Bargeld, wie wa.de* berichtet.

Der Angestellte ließ sich allerdings von der "Waffe" nicht beeindrucken, nahm ihr Jutebeutel samt Pürierstab ab und beförderte sie aus der Spielhalle.

Die Frau flüchtete zu Fuß. Vor der Spielhalle soll aber ein schwarzer Ford Ka mit laufendem Motor gestanden haben, den die Polizei sicherstellte. Ob die Täterin ursprünglich mit dem Auto hatte flüchten wollen, ist unklar.

