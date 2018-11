Gnadenlos gescheitert: Bei diesem Park-Versuch geht wirklich alles schief

Dieser Einpark-Versuch ist so richtig in die Hose gegangen. Statt in der Parklücke zu halten, schaffte es eine 67-jährige Frau, ihren Mercedes auf dem Dach zu "parken".

Uelzen - Dieses völlig missglückte Einpark-Manöver wird eine 67-jährige Frau aus Uelzen so schnell nicht vergessen. Am Donnerstag versuchte sie in der Innenstadt, mit ihrem Mercedes in eine Parklücke zu fahren. Doch dabei ging wirklich alles schief, was beim Einparken nur schiefgehen kann, wie nordbuzz.de* berichtet.

Uelzen: Mercedes "parkt" auf dem Dach

+ Zum Glück erlitten die Frau und die Beifahrer in dem Mercedes nur leichte Verletzungen. © Polizei Lüneburg

Wie die Polizei Lüneburg mitteilt, habe sich am frühen Donnerstag in der Innenstadt von Uelzen nach derzeitigen Ermittlungen folgendes Szenario abgespielt.

So beschreibt die Polizei den kuriosen Einpark-Versuch in der Innenstadt von Uelzen

Zunächst touchierte die 67-jährige Frau mit ihrem Mercedes beim Einpark-Versuch in Uelzen vom Hammersteinkreisel kommend in der Gudestraße einen bereits geparkten Audi. Sie reagiert, weicht nach links aus, gerät dabei aber auf die Gegenfahrbahn. In der Folge lenkt sie nach rechts, touchiert dabei allerdings einen Pflanzenschutzbügel und einen Baum. Dabei überschlägt sich der Mercedes und bleibt mitten auf der Straße auf dem Dach liegen.

Schaden nach Einpark-Panne in Uelzen: 35.000 Euro

Die Frau sowie ihre Beifahrer erleiden leichte Verletzungen und werden vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 30.000 Euro.

