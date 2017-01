Unbelehrbar: Autofahrer wollen nach Unfall weiterschlittern

17-Jährige wurde schwer verletzt

Braunlage - Unbelehrbare junge Leute haben in Niedersachsen einen spiegelglatten Parkplatz für Schleudertrainings benutzt und sich nicht einmal von einem schweren Unfall abschrecken lassen.

Bereits am Freitagabend hatten mehrere Autofahrer bei minus 15 Grad mit ihren Fahrzeugen Schleudern auf dem Eis des Platzes zwischen Braunlage und Clausthal-Zellerfeld geübt. Dabei war eine 17 Jahre alte Beifahrerin durch einen Zusammenstoß eines 20-Jährigen mit einem 21-Jährigen schwer verletzt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Obwohl die Polizisten an Ort und Stelle Bußgelder verhängten, kam es am Abend darauf an demselbem Parkplatz wieder zu einer Ansammlung von risikofreudigen Autofahrern. Bei einem erneuten Aufruf zum Schleudertraining via Facebook hatten sich im Laufe des Samstags mehr als 100 Menschen angemeldet. Die Polizei kontrollierte deshalb die Straße zum Gelände. Sie erteilte mehr als 40 Fahrern Platzverweise. Der betroffene Parkplatz liegt an einem der höchsten Punkte im Oberharz, deswegen ist es dort besonders oft verschneit und glatt.

