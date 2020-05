Tödlicher Unfall auf A4 - Motorrad kollidiert mit Auto 

Bei einem schweren Unfall auf der A4 im Kreis Hersfeld-Rotenburg verunglückte eine Person tödlich. Ein Motorrad soll nach Angaben der Polizei mit einem Auto kollidiert sein.

Schwerer Unfall auf der A4 im Kreis Hersfeld-Rotenburg

auf der im Kreis Bei Bad Hersfeld kollidierte ein Motorrad mit einem Auto

Laut Polizei starb Fahrer des Motorrads noch an der Unfallstelle

Bad Hersfeld - Gegen 18.40 Uhr kam es am Dienstagabend (05.05.2020) auf der A4 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld, zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg), zu einem schweren Verkehrsunfall.

Unfall auf A4 im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Motorradfahrer stirbt an der Unfallstelle

Wie die Polizei berichtet, kam es vermutlich zwischen einem Motorrad und einem PKW zu einer Kollision in deren Folge der Motorradfahrer stürzte. Dabei zog sich der Motorradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die A4 ist in Fahrtrichtung Westen zurzeit voll gesperrt. Näherere Einzelheiten zum Unfallgeschehen können derzeit noch nicht gemacht werden, wir berichten nach.

Ähnlicher Unfall auf der A4 im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Wegen Starkregen und Hagel

Zuletzt kam es zu einem Unfall durch Starkregen und Hagel auf der A4 bei Bad Hersfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg)*. Ein Fahrzeugführer wird zwischen der Anschlussstelle Gerstungen und Anschlussstelle Wommen in Fahrtrichtung Osten schwer verletzt. Es folgen zwei weitere Unfälle.

Ein 71-jähriger PKW-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen. Bei starkem Niederschlag, Hagel und schlechten Sichtverhältnissen kam der Fahrer des Renault bei einem Bremsvorgang ins Schleudern. Ein nachfolgender PKW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Vorausfahrenden.

Unfall auf der A4 an den Anschlussstellen Hönebach und Friedewald (Kreis Hersfeld-Rotenburg)

Auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Hönebach und Friedewald (Kreis Hersfeld-Rotenburg) ist es ebenso zu einem Unfall* gekommen. Der 62-jährige Fahrer eines Kleintransporters blieb mit seinem Fahrzeug wegen einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen der A4 liegen.

Der Mann aus dem Vogelsbergkreis stieg laut Polizei aus seinem Fahrzeug aus und versuchte noch, den ankommenden Verkehr zu warnen. Der nachfolgende 45-jährige Fahrer eines Lkws aus Berlin erkannte die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst in den Kleintransporter. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilten sich die Fahrzeuge und versperrten beide Fahrstreifen in westliche Richtung.

