Unfall auf der A3: Lastwagen kracht in Reisebus - zwei Tote.

Bei einem Unfall mit einem Reisebus und mehreren Lastwagen auf der Autobahn 3 nahe Limburg in Hessen sind mindestens zwei Menschen getötet worden.

Limburg - Ein 40-Tonner fuhr am Dienstagmorgen am Stauende auf den Bus auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Reisebus wurde demnach gegen einen weiteren Lastwagen geschoben, der wiederum auf einen dritten Laster auffuhr.

Der Busfahrer und ein Lastwagenfahrer kamen laut Polizei bei dem Unfall ums Leben. Ein weiter Lkw-Fahrer schwebte demnach in Lebensgefahr. In dem Bus seien zehn Menschen leicht verletzt worden, sagte der Polizeisprecher. Auch der dritte Lastwagenfahrer sei leicht verletzt worden. Die Passagiere des Busses hätten sich retten können. Ob es Verletzte gab, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Vor dem folgenschweren Auffahrunfall zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd habe es offenbar einen Rückstau gegeben. Der Bus kam zum Stehen. Dann sei ein Laster hinten aufgefahren und habe den Bus auf weitere Laster vor ihm geschoben.

Der Reisebus war im Auftrag von Flixbus in Richtung Köln unterwegs. Dies teilte das Unternehmen in München mit. An Bord seien nach ersten Erkenntnissen neben dem Fahrer 14 Passagiere gewesen. Weitere Details wurden nicht genannt.

Die Autobahn wurde aufgrund des schweren Unfalls komplett gesperrt, wie die Polizei via Twitter mitteilt.

Aufgrund des Unfalls wurde eine #Vollsperrung ❗ eingerichtet. Außerdem wird unser Hubschrauber eingesetzt um Übersichtsaufnahmen vom Unfallort fertigen zu können. https://t.co/beWvXhvsOQ — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 13. Februar 2018





Erst am Rosenmontag ist ein Lastwagen auf der A5 ungebremst in ein Stauende gerast. Der tragische Verkehrsunfall kostete vier Menschen das Leben

AFP/dpa/ml