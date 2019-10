Mann bei schwerem Unfall im Höllental gestorben - Motorrad geht in Flammen auf

Im Höllental zwischen Albungen und Frankershausen hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Der Rettungshubschrauber ist angefordert.

Update am 15.10.2019 um 17.30 Uhr - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Höllental zwischen Albungen und Frankershausen ist am Dienstagmittag ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Schimberg um kurz vor 12 Uhr am Dienstagmittag die kurvige Landesstraße 3242 in Richtung Albungen.In einer Kurve geriet er mit seinem Wagen zu weit über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad.

Motorrad ging in Flammen auf

Das Motorrad ging durch den Zusammenstoß in Flammen auf und brannte in einem Graben vollständig aus. Der Motorradfahrer, ein 60-Jähriger aus Nörten-Hardenberg, erlitt lebensgefährliche Verletzungen an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der angeforderte Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Ein Alkoholtest bei dem Unfallverursacher verlief negativ.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt. Die Vollsperrung der Landesstraße zwischen Frankershausen und der Einmündung B 27 wurde um 16:50 Uhr nach Beendigung der gutachterlichen Tätigkeiten und Reinigung der Unfallstelle aufgehoben. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 10.000 Euro angegeben.

Erstmeldung vom 15.10.2019: Schwerer Unfall im Höllental - Straße voll gesperrt

