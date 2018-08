Unpünklichem Tankstellenräuber geschieht peinliches Missgeschick

Ein Tankstellenräuber aus Freiburg war exakt vier Minuten zu spät dran. Kurz nach Ladenschluss prallte er gegen die verschlossene Tankstellentür und musste ohne Beute wieder abziehen.

Freiburg - Ein Planungsfehler hat einem Tankstellenräuber in Baden-Württemberg die Tour vermasselt. Der mit einer weißen Eishockeymaske getarnte Unbekannte stürmte am Montagabend im Landkreis Emmendingen im Laufschritt auf den Verkaufsraum zu, wie die Polizei in Freiburg am Dienstag mitteilte.

Allerdings kam er vier Minuten zu spät - um 22.00 Uhr hatte die Tankstelle Geschäftsschluss, weshalb der Räuber gegen die geschlossene Tür krachte und wieder abzog.

Die Polizei sucht nun mit einer Personenbeschreibung nach möglichen Zeugen - und teilt zudem mit: "Auch Räuber sollten pünktlich sein."

afp

