Unwetter wütete über NRW: Straßen und Autos unter Wasser

Von: Mick Oberbusch

In NRW ist es in der Nacht zum Donnerstag (17. August) zu mehreren Unwetter-Ereignissen gekommen. Vor allem Teile des Ruhrgebiet waren betroffen.

Gelsenkirchen – Schwere Gewitter haben in der Nacht zum Donnerstag (17. August) für hunderte Feuerwehreinsätze in Teilen des Ruhrgebiets in NRW gesorgt. Überflutete Straßen und vollgelaufenen Keller waren die Folge. So mussten in Gelsenkirchen Menschen aus ihren Fahrzeugen gerettet werden, weil mehrere Autobahnunterführungen unter Wasser standen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zahlreiche Straßen, Keller und tieferliegende Wohnbereiche seien in kürzester Zeit überflutet worden. Zudem sei ein Regenrückhaltebecken übergelaufen und habe benachbarte Straßen geflutet. Einige Straßen in Gelsenkirchen seien teilweise nur noch mit Schlauchbooten zu passieren gewesen, hieß es.

Unwetter-Einsätze im Ruhrgebiet: Spezielle Hochleistungspumpe notwendig, um Wasser zu bekämpfen

Die Feuerwehr Gelsenkirchen hatte aufgrund überfluteter Straßen jede Menge zu tun. © Feuerwehr Gelsenkirchen

Bis zum Morgen war die Feuerwehr wegen des Gewitters zu mehr als 300 Einsätzen gerufen worden, die sie nach und nach abarbeite. Auch Bäume seien umgekippt. Umliegende Städte waren ebenfalls betroffen: So sei die Feuerwehr in Essen in der Nacht mit allen Kräften unterwegs gewesen, um rund 90 unwetterbedingte Einsätze zu bewältigen, sagte ein Sprecher. Dort stand unter anderem in einem Wohngebiet das Wasser bis zu einem Meter hoch. Betroffen waren etwa zehn Wohnhäuser. Die Feuerwehr sei mit einer Hochleistungspumpe angerückt, die bis zu 6000 Liter Wasser pro Minute abpumpen könne.

Unwetter-Einsätze in Essen: Feuerwehrkräften fliegen durch Wasserdruck Gullydeckel entgegen

Auch andernorts seien Keller und Souterrain-Wohnungen teilweise bis zur Zimmerdecke vollgelaufen. Auch Gullydeckel hätten dem Wasserdruck in der Kanalisation nicht standgehalten und seien „regelrecht aus der Straßendecke katapultiert“ worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Feuerwehr Dortmund rückte nach eigenen Angaben 30 Mal wegen des Unwetters aus. Bis zu einem Meter hohes Wasser habe auch in Herne einige Straßen zeitweise unpassierbar werden lassen, hieß es bei der örtlichen Feuerwehr. Die Einsatzkräfte dort rückten ebenfalls mehr als 30 Mal aus.

Mann rettet sich in Herne auf Autodach – Schwebebahn in Wuppertal steht nach Gewitter still

In Recklinghausen befreite die Feuerwehr drei Autos, die sich auf einer unter Wasser stehenden Straße festgefahren hatten. Auch in Herne kam es zu einem Vorfall: Dort rettete sich ein Mann vor Wassermassen auf sein Autodach. In Wuppertal stand am Donnerstag die Schwebebahn in Folge des Gewitters still. In der Nacht hatte sich eine Arbeitsplattform gelöst und war gegen das Gerüst geprallt, wie die Stadtwerke mitteilten. Bevor der Verkehr aufgenommen werden könne, müsse sie geborgen und das Gerüst inspiziert werden. Die Bahn könne erst Freitagmorgen wieder fahren. (mo mit dpa)