Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In vielen Städten öffnen am 26. März die Geschäfte

Von: Hannah Decke

Am 26. März 2023 finden in Nordrhein-Westfalen viele verkaufsoffene Sonntage statt. Wir geben einen Überblick, wo Sie shoppen können.

Hamm - Jetzt geht es so richtig los mit den verkaufsoffenen Sonntagen in Nordrhein-Westfalen. Am 26. März 2023 gibt es zahlreiche Möglichkeiten, shoppen zu gehen. Häufig sind die Sonntagsöffnungen auch mit einem Stadtfest oder Märkten verbunden. Wo an diesem Wochenende ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet, fasst wa.de zusammen.

Die Liste ist lang. In vielen Städten begrüßt man am Sonntag, 26. März, den Frühling. Entsprechend finden Frühlingsmärkte und -feste statt. Mancherorts geht es sogar schon um Ostern, etwa in Ahaus, Borken und Düsseldorf-Eller. In Hamm findet der sogenannte Mobilitätstag statt – mit Blaulichtmeile, E-Auto-Schau und natürlich einem verkaufsoffenen Sonntag. Und auch im Nachbarkreis dreht sich der Sonntag um Mobilität und Klimagedanken: Beim Altstadtfrühling in Soest lautet das Motto „Vorfahrt für den Klimaschutz“.

Beim Olper Frühling können sich Besucher am Sonntag, 26. März 2023, nicht nur auf geöffnete Geschäfte, sondern auch auf ein „Street Food und Music Festival“ freuen. In Oberhausen wird schon ab Donnerstag (23. März) das alljährliche Frühlingsfest gefeiert, was unter anderem mit dem verkaufsoffenen Sonntag eine Menge Menschen anlocken wird. Aber Achtung: Die Geschäfte öffnen nur in der Innenstadt, also rund um den Altmarkt. So nimmt etwa das Centro Oberhausen nicht an dem verkaufsoffenen Sonntag statt.

Überblick: Verkaufsoffener Sonntag am 26. März in NRW

Unser Überblick zeigt, in welchen Städte am Sonntag, 26. März 2023, die Geschäfte öffnen*. Wenn in der Liste kein Zusatz in Klammern auftaucht, findet der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr statt:

Ahaus (Ahauser Ostermarkt)

Bad Oeynhausen (Frühjahrsmarkt)

Borken (Ostermarkt)

Brühl (Frühlingsmarkt)

Coesfeld (Frühlingsfest)

Dortmund-Hörde (Hörder Frühling)

Dülmen (Frühlingsmarkt)

Düsseldorf-Eller (Ostermarkt)

Eschweiler („Farbig vernetzt“)

Essen (Werden: Frühjahrsmarkt, Steele: 22. Gilde der Marktschreier, Borbeck: Borbecker Bummel)

Greven (Grevener Frühling)

Gütersloh (Gütersloher Frühling blüht auf)

Hamm (Mobilitätstag)

Langenfeld (Frühlingserwachen)

Menden (Mendener Frühling mit Mittelaltermarkt)

Rheda (Rheda erblüht)

Oberhausen (Frühlingsfest)

Olpe (Olper Frühling)

Soest (Altstadtfrühling)

Sonsbeck (Frühlingsmarkt, nur bis 17 Uhr)

Vlotho (Brückenmarkt)

*ohne Gewähr und Garantie auf Vollständigkeit. Prüfen Sie lieber vorher, ob es wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, bevor Sie sich auf den Weg machen. Außerdem können Termine zu den Events zwischenzeitlich geändert, verlegt oder abgesagt worden sein. Für verbindliche Informationen kann es im Einzelfall sinnvoll sein, den Veranstalter zu kontaktieren.