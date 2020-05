Vermisst! Isam Joachim A. ist aus seiner gewohnten Umgebung verschwunden

Isam Joachim A. aus Bad Wildungen wird vermisst. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Wildungen, Nordhessen, Kassel oder jede andere Polizeidienststelle.

Bad Wildungen - Die Polizei in Bad Wildungen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 51-jährigen Isam Joachim A. aus Bad Wildungen. Herr A. verließ im Laufe des Tages seine gewohnte Umgebung und wird seitdem vermisst.

Herr A. ist 1,80 m groß und schlank. Er hat kurze, schwarze Haare, eine auffällig große Nase und vermutlich keine Schneidezähne. Äußerlich erscheint er arabischer Herkunft. Er könnte mit einem grünen Fahrrad (MTB) unterwegs sein.

Sollte Herr A. angetroffen werden, wird um Mitteilung an die Polizei in Bad Wildungen unter 05621/70900 oder die Leitstelle der Polizei Nordhessen mit Sitz in Kassel unter 0561/9100 gebeten.

Vermisst in Nordhessen - Weitere Vermisstenfälle:

Auch eine 16-Jährige aus Bruchköbel bei Hanau wird vermisst. Sie ist spurlos aus ihrem Elternhaus verschwunden. Die Polizei ist ratlos. Das Mädchen verließ laut Angaben der Beamten die elterliche Wohnung und nahm außerdem sein erspartes Geld mit. Seither fehlt von ihr jede Spur. Das Mädchen benötigt derzeit ärztliche Hilfe. Das als vermisst gemeldete Mädchen könnte sich in Nordhessen, im Schwalm-Eder-Kreis befinden.

Die 17-jährige Charlie Divine M. aus Kassel in Nordhessen hingegen wurde seit Anfang April vermisst. Nun ist sie wieder aufgetaucht, denn die Jugendliche kehrte zwischenzeitlich wohlbehalten zu ihrer Familie im Stadtteil Wesertor in Kassel zurück, teilt die Polizei mit.

Ein ebenfalls in Kassel vermisster Junge ist wohlbehalten zurückgekehrt. Der 13-Jährige aus Nordhessen wurde seit dem 30. März vermisst. Der Junge hatte sein Zuhause am Montag, 30. März, gegen Mittag verlassen. Seitdem war sein Aufenthaltsort nicht bekannt, hieß es in der Mitteilung der Polizei Nordhessen. Darüber hinaus soll dies aber zunächst kein ungewöhnliches Verhalten des 13-Jährigen gewesen sein, weil er in der Vergangenheit nach einigen wenigen Tagen immer wieder nach Hause zurückgekehrt sei.