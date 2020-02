Rentnerin vermisst: Polizei findet sie an einem unerwarteten Ort

In Rüsselsheim wird eine Rentnerin vermisst. Die Polizei findet sie schließlich an einem unerwarteten Ort. (Symbolbild)

Rüsselsheim - Eine 85-jährige Rentnerin verlässt am Montagmorgen (03.02.02020) ihr Seniorenwohnheim in Rüsselsheim und kehrt nicht mehr zurück. Die Polizei ist in großer Sorge, denn die alte gehbehinderte Dame ist auf einen Rollator und auch auf Medikamente angewiesen.

Als die Rentnerin bis 16.30 Uhr nicht in das Seniorenwohnheim in Rüsselsheim zurückkehrt, verständigt das Pflegepersonal die Polizei und eine groß angelegte Suche nach der Vermissten rollt an.

Vermisst in Rüsselsheim: Polizei findet Rentnerin in Spielhalle

Die Ordnungshüter setzen alle Hebel in Bewegung, um die 85-jährige Frau zu finden: Neben Nachfragen beim öffentlichen Personennahverkehr und bei Taxiunternehmen aus Rüsselsheim veranlassen sie auch eine Suche über das Radio. Sogar eine Rettungshundestaffel mit Spürhunden wird für die Suche nach der 85-Jährigen in Rüsselsheim alarmiert.

Die Suche nach einer vermissten Seniorin nahm am Montag ein gutes aber unerwartetes Ende / Sie wurde in einer Spielothek angetroffen.



https://t.co/hwcyF2VgUL#Rüsselsheim pic.twitter.com/uKwhZyuGxJ — Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) February 4, 2020

Eine unerwartete Wende bringt schließlich eine Bekannte der vermissten Rentnerin. Die Frau erzählt der Polizei, dass sie die 85-Jährige zum „Shopping“ in der Innenstadt von Rüsselsheim abgesetzt hat. Hierbei erwähnt die Bekannte der Rentnerin auch, dass die 85-Jährige ganz gerne in Spielhallen geht.

Rentnerin in Rüsselsheim vermisst: Polizei findet sie in Spielhalle

Eben dort findet die Polizei die vermisste Rentnerin spät am Abend gegen 23.30 Uhr dann tatsächlich auf. Allerdings weigert sich die Frau, die Spielhalle in der Innenstadt von Rüsselsheim zu verlassen. Gegenüber den Polizisten erklärte sie, dass sie bis Ladenschluss gerne noch ein wenig weiterspielen möchte.

Die Polizei stellte ihre Fahndungsmaßnahmen daraufhin ein. Wie die Ordnungshüter später erfuhren, ist die 85-Jährige am frühen Morgen müde, aber glücklich in die Seniorenresidenz in Rüsselsheim zurückgekehrt.

Von Tobias Möllers

