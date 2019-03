Vermisste Frau aus München tot in Wald gefunden

Eine vermisste Frau aus München-Kleinhadern ist tot aufgefunden worden. Die Frau wurde bei intensiven Suchmaßnahmen in einem Wald gefunden.

München - Seit Freitag wurde eine ältere Dame aus München vermisst. Nun wurde sie tot aufgefunden.

Die Polizei teilte am Mittwoch mit: „Der Leichnam der Vermissten wurde nun am 20.03.2019 bei intensiven Suchmaßnahmen in einem Waldstück nahe des ermittelten Abstellorts ihres Pkws im Bereich Buchendorf aufgefunden.“ Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach Polizeiangaben nicht vor.