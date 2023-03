Nach Knochenfund: Vermisste Studentin Yolanda K. aus Leipzig ist tot

Von: Carolin Gehrmann

Die vermisste Yolanda K. aus Leipzig ist tot. © Screenshot / ZDF

Ein Knochenfund in einem Waldstück im Burgenlandkreis bestätigt die Vermutung: Die seit 2019 vermisste Studentin Yolanda K. aus Leipzig ist tot. Die genauen Umstände werden noch ermittelt.

Leipzig – Über den Verbleib der seit 2019 vermissten Yolanda K. aus Leipzig gibt es nun traurige Gewissheit: Die Studentin ist tot. Demnach fand ein Passant am 25. Februar 2023 Knochen in einem Waldstück im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, die nach einer rechtsmedizinischen Überprüfung der jungen Frau zugeordnet werden konnten, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstag, dem 2. März, mitteilte. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor, darauf lasse die Auffindesituation nicht schließen, erklärte Staatsanwalt Andreas Ricken gegenüber der Leipziger Volkszeitung.

Gewissheit nach Knochenfund in Waldstück im Burgenlandkreis: Yolanda K. ist tot

Da die Todesursache aber noch nicht geklärt sei, stehe trotzdem noch nicht fest, ob die Studentin eines natürlichen Todes gestorben ist. Laut Ricken werde derzeit noch ermittelt, wie die Knochen in das Waldgebiet gekommen waren und wie lange sie dort bereits lagen. Der Fundort befindet sich laut Naumburger Tageblatt in der Nähe von Freyburg an der Unstrut und ist damit über 60 Kilometer von Leipzig entfernt.

Die Studentin aus Leipzig war 2019 verschwunden – Zusammenhang mit Scientology nicht ausgeschlossen

Die bei ihrem Verschwinden 23-jährige Studentin war zuletzt am 25. September 2019 gesehen worden. Demnach hatte sie gegen 14.15 Uhr ihre Wohngemeinschaft in der Leipziger Körnerstraße verlassen, um in ein außerhalb von Leipzig gelegenes Möbelhaus zu fahren. Laut Polizei war sie auf ihrem Weg dorthin zuletzt von einem Busfahrer gesehen worden. Ihr Verschwinden hatte eine groß angelegte Suche in Sachsen und Sachsen-Anhalt ausgelöst. Es gab auch Hinweise auf einen Zusammenhang mit der umstrittenen Organisation Scientology, da Eltern und Geschwister der Toten der Sekte nahegestanden haben sollen.