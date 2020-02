Schock, Ratlosigkeit und Wut in Volkmarsen: Fahrer rast in Rosenmontagszug und verletzt 30 Menschen

Schock, Ratlosigkeit und Wut sind die vorherrschenden Gefühle, nachdem ein Autofahrer in die Menschenmenge des Rosenmontagszuges beim Karneval in Volkmarsen bei Kassel gerast ist.

Mann rast beim Karneval in Volkmarsen (Nahe Kassel) in Rosenmontagsumzug

30 Menschen wurden teils schwer verletzt - darunter auch Kinder

In Volkmarsen herrscht Schock, Ratlosigkeit und Wut - alle Infos zum Drama in Volkmarsen gibt es hier*

Volkmarsen - Ein 29-jähriger Mann ist beim Karneval in Volkmarsen bei Kassel in den Rosenmontagszug gerast. Etwa 30 Festzugteilnehmer wurden verletzt, sieben davon schwer, darunter mehrere Kinder. Der Fahrer wurde direkt nach der Tat von der Polizei festgenommen, er soll selbst aus Volkmarsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg kommen.

Volkmarsen bei Kassel: Mann rast beim Karneval in Rosenmontagsumzug - Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort

Festzugteilnehmer, Zuschauer und Rettungskräfte kümmerten sich um die am Boden liegenden Verletzten. Die Rettungssanitäter, die den Festzugweg des Rosenmontagsumzuges zum Karneval in Volkmarsen bei Kassel begleiteten, waren sofort zur Stelle. Aus der benachbarten Apotheke wurde zusätzliches Verbandsmaterial geholt. Dutzende Rettungssanitäter und Notärzte stießen aus den umliegenden Städten Warburg, Wolfhagen und Bad Arolsen hinzu.

Volkmarsen bei Kassel: Mann rast beim Karneval in Rosenmontagsumzug - Ermittlungen wegen versuchter Tötung laufen

Auch aus dem Hochsauerlandkreis und aus Südhessen kamen Rettungskräfte. Mehrere Rettungshubschrauber landeten auf dem nahen Sportplatz, nahmen Verletzte auf und hoben in Richtung der umliegenden Krankenhäuser ab.

Eine Person ist mit einem Pkw in den #Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen gefahren.



Der Fahrer wurde festgenommen.



Wir sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.



Sobald gesicherte Informationen vorliegen, veröffentlichen wir diese hier. — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) February 24, 2020

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zum Motiv könne jedoch noch nichts gesagt werden. Bestätigt wird bisher nur, dass der 29-Jährige absichtlich beim Karneval in Volkmarsen (Nahe Kassel) in den Rosenmontagsumzug gerast ist. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, hieß es. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat lagen zunächst nicht vor.

Volkmarsen bei Kassel: Mann rast beim Karneval in Rosenmontagsumzug - Zweite Person am Abend festgenommen

Am Abend wurde nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill eine zweite Person festgenommen. Es sei noch nicht klar, ob diese als Tatverdächtiger gelte oder Zeuge sei, sagte Bereswill auf einer Veranstaltung in Frankfurt.

Unklar war bis zum Abend auch, ob der Autofahrer, als er beim Karneval in Volkmarsen bei Kassel in den Rosenmonatsumzug gerast war, alkoholisiert war. Entsprechende Berichte bestätigten die Ermittler zunächst nicht.

Volkmarsen bei Kassel: Mann rast beim Karneval in Rosenmontagsumzug - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat ein Informationszentrum für Betroffene und Angehörige im Rathaus eingerichtet und sucht nach Zeugen. Wer die schrecklichen Sekunden beim Rosenmontagsumzug beim Karneval in Volkmarsen bei Kassel zufällig fotografiert oder gefilmt hat, sollte sich bei der Polizei melden. Unter dem Eindruck der schrecklichen Tat wurden sämtliche Rosenmontagszüge in Hessen abgesagt.

Volkmarsen bei Kassel: Mann rast beim Karneval in Rosenmontagsumzug - Volker Bouffier äußert tiefe Betroffenheit

Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) äußerte sich tief betroffen zu dem Anschlag auf den Rosenmontagsumzug zum Karneval in Volkmarsen bei Kassel: „Ich bin schockiert über diese schlimme Tat, durch die viele unschuldige Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ich bin mit meinen Gedanken bei den Opfern und ihren Familien.“ Die Hintergründe der Tat seien bisher unklar, deshalb bitte er darum, nicht über mögliche Motive zu spekulieren“ sagte Bouffier.

Landrat Reinhard Kubat (SPD) zeigte sich geschockt: „Das ist ein schreckliches Ereignis, das nicht nur mich zutiefst entsetzt. Wir wünschen allen Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung und setzen vollstes Vertrauen in die Aufklärungsarbeit der Polizei.“

In Volkmarsen bei Kassel in Hessen ist ein Mann bei einem Rosenmontagsumzug mit dem Auto in eine Menschenmenge gerast - was wir wissen und was nicht*.

