Nackter Mann masturbiert auf dem Hausdach

Symbolfoto © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Ein nackter Mann hat auf einem Hausdach an einer viel befahrene Straße entblößt, sich auf ein Handtuch gelegt und onaniert.

Manchmal, eigentlich gar nicht so selten, bekommt man via Messengerdienst Nachrichten, die möchte man gar nicht bekommen. So ist es unlängst einigen Kollegen dieser Redaktion ergangen. Ihnen wurde am Montagabend ein Video zugespielt, dass einen splitterfasernackten Mann auf einem Hausdach zeigt, der gerade masturbiert.

Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen: Es handelte sich bei diesem Dach um keine private Dachterrasse, sondern um ein schräges Hausdach, das unmittelbar an einer viel befahrenen Straße in Aalen liegt, in direkter Sichtlinie zu einem beliebten Biergarten der Stadt. Um sich in die richtige Position zu bringen, war der Mann extra aus einem Dachfenster gekraxelt und hatte sich – man(n) will es ja schließlich bequem haben – noch ein großes Badetuch untergelegt. Was die Polizei zu diesem Vorfall sagt berichtet die Schwäbische Post.

