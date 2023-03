Baden-Württemberg erwartet Wärmeblase – „wärmster Tag des Jahres“

Von: Pauline Wyderka

Im März 2023 wechseln sich Frostpeitsche und Wärmerekord ab. Lesen Sie hier, ob die angekündigten schweißtreibenden Temperaturen bereits jetzt den Sommer einläuten:

Während sich in Baden-Württemberg Schnee und Sonnenschein die Klinke in die Hand drücken, scheint das Wetter-Chaos vollkommen. Doch zwischen Eiseskälte und Temperaturen von über 20 Grad kommt der Frühling aktuell etwas kurz. So sollen dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge nach örtlichem Schneefall am Sonntag (12. März) die Temperaturen zum Wochenstart teilweise auf bis zu 24 Grad hochschießen. Der Winter kämpft mit einem vorschnellen Sommer – und der scheint zu gewinnen.

HEIDELBERG24 verrät, ob der März nach dem wärmsten Tag des Jahres schon den Sommer in Baden-Württemberg einläutet.

Am Montag (13. März) startet die Woche laut DWD turbulent. Nicht nur, dass es sich um den bis jetzt wärmsten Tag des Jahres handeln soll, außer mit tagsüber bis zu 24 Grad Celsius ist in der Nacht auf Dienstag (14. März) auch mit Starkregen und einem regelrechten Sommergewitter zu rechnen. (paw)