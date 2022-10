Warum fliegen Kampfjets jetzt auch abends über NRW?

In NRW sind Eurofighter- (Bild) und Tornado-Kampfjets stationiert. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Gefühlt täglich fliegen aktuell Kampfjets über NRW. Und das nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Warum?

Köln – Insbesondere im Großraum Köln werden Eurofighter und Tornados zuletzt immer häufiger wahrgenommen. Denn seit Sommer 2022 starten mehr Kampfjet-Flüge vom naheliegenden Fliegerhorst Nörvenich im Kreis Düren. Doch für die Menschen in Nordrhein-Westfalen gibt es deshalb keinen Grund zur Sorge, denn dahinter stecken Übungen für die Piloten.

24RHEIN zeigt, warum die Kampfjets jetzt auch abends über NRW fliegen.

Diese Testflüge finden meist bei Tageslicht statt, ab und zu aber auch am Abend. So flogen unter anderem am 13. Oktober zwischen 21 und 22 Uhr zwölf Kampfjets über Hürth-Gleuel. Grundsätzlich sind militärische Übungsflüge mit Kampfflugzeugen in Deutschland von Montag bis Freitag bis spätestens 24 Uhr Ortszeit erlaubt. (os)