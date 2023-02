Weiberfastnacht startet ohne Corona-Auflagen - Tausende wollen feiern

Mit der Weiberfastnacht 2023 startet im Rheinland, wie hier in Köln, der Straßenkarneval. © Ina Fassbender/AFP

Weiberfastnacht 2023 findet erstmals seit drei Jahren ohne Corona-Regeln statt. Die Polizei ist beim Straßenkarneval im Rheinland mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Köln – Endlich wieder Rambazamba! Mit der Weiberfastnacht oder Altweiberfasching startet bei vielen die schönste Jahreszeit. In den Narrenhochburgen im Westen steuert der Karneval auf seinen Höhepunkt zu. Sorgen um Corona macht sich auch keiner mehr.

Um 11.11 Uhr beginnt am Donnerstag (16. Februar 2023) unter anderem in Köln, Düsseldorf und Mainz offiziell die Weiberfastnacht. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot im Einsatz sein. In Düsseldorf sollen neben der Polizei an den Karnevalstagen mehr als 400 Einsatzkräfte von Ordnungsamt, Feuerwehr und private Sicherheitsdienste im Einsatz sein.

Weiberfastnacht 2023: Polizei in Köln mit Großaufgebot im Einsatz

In Köln sind täglich bis zu 2.500 Polizistinnen und Polizisten für die Sicherheit vorgesehen. „Zeitweise werden mehrere hunderttausend Menschen in Köln feiern. Wir sehen viel, aber bei Weitem nicht alles. Ich appelliere daher an alle, im Zweifel einmal mehr Polizistinnen und Polizisten anzusprechen oder die 110 zu wählen. Das erleichtert uns die Arbeit und hilft allen, die friedlich feiern wollen“, sagte der Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel auf einer Pressekonferenz im Vorfeld.

Bereits zu Beginn der Karnevalssaison am 11.11. war es in Köln zu einem Massenandrang gekommen, insbesondere im Studentenviertel rund um die Zülpicher Straße. Es blieb zwar friedlich, doch die Stadt Köln wurde massiv für ihr mangelndes Sicherheitskonzept kritisiert.

Am Kölner Hauptbahnhof trafen verkleidete Touristen ein und versorgten sich in Bäckereien mit traditionellen Karnevalssnacks wie Mettbrötchen, Berlinern und „Mutzen“, einem rheinischen Fettgebäck. Trotz der eher schlechten Wetterprognose war es zunächst trocken, aber kalt. Die Polizei beobachtete das Treiben mit starken Kräften, es blieb aber zunächst alles ruhig.

Zur Weiberfastnacht werden vielerorts die Rathäuser durch Karnevalsvereine gestürmt. Traditionell finden an diesem Tag auch zahlreiche Frauensitzungen statt. Ein Brauch ist es auch, dass Frauen die Krawatten von Männern abschneiden. (dpa/ml)