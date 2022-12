Wetter an Weihnachten: Kehrtwende mit Orkanböen bahnt sich in Deutschland an

Von: Victoria Krumbeck

Vorbei ist wohl der Traum der weißen Weihnachten. Anstatt Schnee erwartet uns laut Wettervorhersage mildes Wetter und orkanartige Sturmböen.

München/Wiesbaden - Die eisigen Tage kehren uns so langsam den Rücken zu. Am vierten Advent erreichten die Temperaturen beim Wetter in Deutschland fast minus 20 Grad. Nun hält ein Wetter-Experte in den nächsten Tagen 16 Grad plus für möglich. Damit ist auch erst mal Schluss mit Glatteis auf den Straßen. In einigen Teilen Bayerns fiel aufgrund der Glätte sogar die Schule aus. Die Autofahrer wird die Wetter-Kehrtwende größtenteils freuen, allerdings müssen Fans eines Winterwunderlands stark sein, denn das Wetter an Weihnachten wird laut Prognose frühlingshaft warm, sodass weiße Weihnachten in diesem Jahr wohl „gar kein Thema“ sind.

Wetter an Weihnachten 2022: Sturmböen und Temperaturen bis zu 18 Grad

In den nächsten Tagen wird der Schnee allmählich verschwinden, was die Prognose fürs Wetter in Deutschland an Weihnachten eher mau ausfallen lässt. Selbst in den Hochlagen der Mittelgebirge kann der Schnee abtauen, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber dem Wetterportal wetter.net in seiner jüngsten Wettervorhersage für Deutschland sagte.

Wetter in Deutschland: An Weihnachten sind laut Vorhersage sogar Sturmböen möglich

Am Dienstag und Mittwoch bewegen sich die Temperaturen zwischen fünf und 12 Grad, dazu kann es immer wieder regnen. Am Mittwoch wird es zunehmend windiger und ab Donnerstag kann es sogar stürmisch werden. Bis Heiligabend sind Sturmböen um die 80 km/h möglich. An der See und in den Hochlagen ist mit orkanartigen Böen bis zu 110 km/h zu rechnen.

Mit dem Donnerstag wird es auch milder, bei Höchsttemperaturen bis zu 14 Grad. Der wärmste Tag der Woche soll der Freitag werden. „Der Wärmehöhepunkt wird am Freitag erreicht sein, dann sind bis zu 16 Grad am Rhein möglich, direkt am Oberrhein vielleicht sogar um 17 oder 18 Grad. Das ist wirklich extrem zu warm für die aktuelle Jahreszeit“, so der Wetter-Experte in seiner Vorhersage.

Vor paar Tagen war der Dezember im Vergleich zum Klimamittel fast drei Grad zu kalt, mit diesem Temperatur-Wechsel könnte er drei Grad wärmer werden, wie Jung erklärte. Das bedeutet auch: keine weißen Weihnachten trotz des langanhaltenden Schnellfalls und den Minusgraden der vergangenen Tage. Denn an Heiligabend kann es immer wieder regnen.

Wetter in Deutschland: Nach milden Feiertagen an Weihnachten frostiger Jahreswechsel möglich

Der erste und zweite Weihnachtsfeiertag bleiben grundsätzlich mild. Am Sonntag beruhigt sich langsam sie die Wetterlage. Bei sechs bis 12 Grad können die letzten Schauer herunterkommen, stellenweise kann sich auch die Sonne laut aktuellster Wetterprognose zeigen. Am Montag bleibt es trocken, die Sonne kann rauskommen und die Temperaturen bewegen sich zwischen sieben und 15 Grad. Das Wetter bleibt dabei wechselhaft, bei einem Mix aus Sonne, Wolken, Regen oder Schnee.

„Nach Weihnachten ist alles offen. Einige Wettermodelle berechnen wieder einen starken Temperaturrückgang Richtung Silvester“, so Meteorologe Jung zum Wetter in Deutschland nach Weihnachten. Bis Silvester könnten die Temperaturen wieder sinken, sodass der Jahreswechsel wieder kälter wird. Der Rutsch ins neue Jahr könnte wortwörtlich möglich werden. (vk)