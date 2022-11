Weihnachtsmarkt in Bonn: Öffnungszeiten, Stände und Anfahrt

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Bonn startete am 18. November 2022 (Archivbild) © Marc John/imago

In Bonn wird es ab dem 18. November weihnachtlich, denn dann startet der Bonner Weihnachtsmarkt. Alle Infos zu Öffnungszeiten und Anfahrt im Überblick.

Bonn – Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Bonn lockt jährlich Tausende Besucher an. Das Kunsthandwerk ist hier groß vertreten. Bei circa 170 Ausstellern findet jeder noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Auch kulinarisch hat der Weihnachtsmarkt einiges zu bieten: von Klassikern wie Reibekuchen oder Bratwurst bis zu Flammlachs oder Poffertjes – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

24RHEIN zeigt alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Bonn 2022 im Überblick.

Der beliebte Markt hat vom 18. bis zum 23. Dezember geöffnet. Ein besonderes Highlight 2022: das Karussell „The grand Carousel“. Es ist das größte transportable Etagenkarussell der Welt. Ein weiterer Hingucker ist die 25 Meter große künstliche Tanne, in der im Erdgeschoss ein Getränkeausschank sein wird. (spo)