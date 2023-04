Deutschland in der „Tiefdruckzange“: Wie wird das Wetter an Ostern?

Wann kommt der Frühling?

Beim Wetter an Ostern zeichnet sich ein Trend ab. Schnee ist fast keiner mehr in Sicht, da sind sich Wetterexperten einig. Spätestens Ostermontag geht es aufwärts.

München – Die Osterwoche hat einen echten Kaltstart hingelegt. Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhaber juckt es schon in den Fingern. Doch Nachtfrost und Minustemperaturen sind wohl gerade nicht genau das, was viele vom Frühling in Deutschland erwarten. Über die Osterfeiertage geht es offenbar beim Wetter so ähnlich weiter. Allerdings zeichnet sich ein positiver Trend ab. Es wird milder. Ostermontag sind dann sogar bis zu 18 Grad möglich.

Osterwetter 2023: Ostersonntag und Ostermontag wird es deutlich milder

„Ostern ist nun nicht gerade das super Frühlingswetter angesagt, aber eben auch kein Schnee“, teilt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met in einer Pressemitteilung mit. „Wer Wärme beziehungsweise für die Jahreszeit ungewöhnliche Hitze sucht, der muss nach Spanien und Portugal reisen. Dort werden an Ostern 20 bis 25, im Süden der beiden Länder sogar bis zu 33 Grad erwartet.“ Plötzlich 25 Grad – das sei in Deutschland nicht in Sicht. Dieses Ostern wird es kälter als an Silvester – das steht fest.

„Tiefruckzange“ sorgt für unbeständiges Wetter über Ostern

Über Ostern bestimmt ein Skandinavienhoch das Wetter über Deutschland, sagt Meteorologe Fabian Ruhnau im Wetterkanal Kachelmannwetter. „Allerdings liegen wir nur am Rand“, so Ruhnau. So bringt das Hoch milderes, aber auch unbeständiges Wetter mit Schauern. Denn, Deutschland befinde sich in einer „Tiefdruckzange“, erklärt der Experte in einem Video zur Wetterlage. Die Großwetterlage sei sehr zäh. Frühestens nach dem Osterfest könnte uns wärmere Luft aus Südwesteuropa erreichen.

Die eingeflossene Polarluft erwärmt sich allmählich, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage für Deutschland (Stand: Mittwoch, 5. April 2023). Es herrsche aktuell ruhiges Hochdruckwetter. Nach dem DWD-Wetterbericht für Deutschland wird es ab Freitag (7. April 2023) „leicht unbeständig und kühl mit Schnee im höheren Bergland, im Verlauf von Westen Wetterberuhigung, milder.“

Wetter: Frühlingsgefühle erst nach Ostern: Temperaturen steigen bis auf 19 Grad

Die Aussichten für das Osterwochenende gibt es in der 10-Tage-Vorhersage DWD-Wetterbericht für Deutschland. Hier ein kurzer Überblick zum Wetter von Gründonnerstag bis nach Ostern:

Gründonnerstag (6. April 2023) Höchstwerte 8 bis 14 Grad Karfreitag (7. April 2023) Höchstwerte 9 bis 11 Grad. Im Schwarzwald und in den Alpen oberhalb von 1000 bis 1300 Meter Schneefall. Ostersamstag (8. April 2023) Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Oberhalb von 1000 bis 1200 Meter Schnee. Ostersonntag (9. April 2023) Höchstwerte 10 bis 17 Grad. Ostermontag (10. April 2023) Erwärmung auf 11 bis 18 Grad. Dienstag (11. April 2023) Höchstwerte 11 bis 19 Grad.

„Der Frühling 2023 ist bisher gar nicht zu kalt!“ - Wetterexperte spricht Klartext

Übrigens: Der März 2023 war der nasseste März seit 2001 und etwas sonnenscheinarm, teilt der Deutschen Wetterdienstes (DWD) Ende März mit. Nach vorläufigen Berechnungen stehe der erste Frühlingsmonat damit im deutlichen Gegensatz zum März des Vorjahres, der „als vierttrockenster und sonnigster seit Messbeginn im Klimaarchiv des nationalen Wetterdienstes ausgewiesen wird“.

Wetter in Deutschland: So warm war der März 2023

Der erste Frühlingsmonat 2023 war zugleich auch recht mild, stellt der DWD fest. Der Start der sogenannten Vegetationsperiode erfolgte verbreitet bis Mitte des Monats. Das Blühen der Forsythie – ein Signal für den Beginn des phänologischen Erstfrühlings – fand demnach im Flächenmittel bereits am 15. März statt und damit etwa zehn Tage früher als im historischen Vergleich. Das meldet der DWD nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2.000 Messstationen. Das Temperaturmittel für Deutschland habe im März 2023 mit 5,7 Grad Celsius um 2,2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 gelegen.

„Der Frühling 2023 ist bisher gar nicht zu kalt!“, betont auch Meteorologe Dominik Jung. Selbst nach dem neuen Klimamittel von 1991 und 2020 war der Monat um 1,1 Grad „zu warm“. Eine erste Trendprognose für den Sommer 2023 liegt schon vor. Ob uns ein Hitzesommer bevorsteht, bleibt wohl allerdings noch abzuwarten.(ml)

