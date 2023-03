Der Frühling kommt nach Deutschland – „20-Grad-Marke wird geknackt“

Von: Hannah Decke

Der Winter ist (vorerst) vorbei. Die Vorhersage der Meteorologen ist eindeutig: Der Frühling kommt nach Deutschland. Mancherorts wird die 20-Grad-Marke geknackt.

Hamm - Was war das für ein Wetter in den vergangenen Wochen? Der März fühlte sich bislang eher an wie ein April: Mal gab es Schnee, dann wieder zweistellige Temperaturen, Sturm und Dauerregen und kurz darauf wurde es wieder frostig. Nachdem es in manchen Regionen etwa in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch (15. März) morgens weiß war, kündigt sich jetzt wieder der Frühling an – und der will diesmal wohl länger in Deutschland bleiben, beichtet wa.de.

„Es ist so weit: Er kommt, der Frühling 2023“, verspricht Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Startschuss ist am Freitag, 17. März. Die Temperaturen klettern bundesweit wieder in den zweistelligen Bereich, nachdem es zuvor mancherorts noch frostig kalt war und Schnee gefallen war. „Die 20-Grad-Marke wird geknackt“, so Jung zur Freitags-Prognose. Vor allem am Oberrhein kann es richtig warm werden. Dazu lässt sich dann auch – endlich – die Sonne blicken.

Die warme Luft kommt aus dem Südwesten und bleibt uns erst einmal erhalten. Auch wenn das Wetter am Wochenende und in der kommenden Woche eher wechselhaft wird, können wir uns laut Dominik Jung auf frühlingshafte Temperaturen einstellen. Ja, es wird regnen, „aber das ist warmer Regen“. Auch mit dem Nachtfrost ist es erst einmal vorbei, weiß der Meteorologe.

Wetter-Prognose für Deutschland: „Es ist durchwachsen, aber bleibt warm“

Für die kommende Woche können wir uns auf einen Mix aus Sonne und Wolken einstellen. Nach dem Wochenende erwartet Dominik Jung am Montag, 20. März, regional wieder Temperaturen bis 20 Grad. Und auch den Rest der Woche sinken die Temperaturen tagsüber kaum unter 10 Grad. „Es ist durchwachsen, aber bleibt warm.“

Klar ist aber auch: Die Winterjacke sollte noch nicht in den Keller gepackt werden. In der Vergangenheit waren erneute Winter-Einbrüche im April nicht selten. So gab es etwa pünktlich zum 1. April 2022 vielerorts in Deutschland Neuschnee. Und auch im April 2021 sorgten Schnee und Glätte für Chaos auf den Autobahnen in NRW.