Wetter im Herbst: Schluss mit Regen, jetzt wird's der goldene Oktober

Von: Tobias Becker

Das Ekelwetter ist vorerst vorbei, denn nun kommt wohl ein Altweibersommer. Lesen Sie hier, wie das Wetter in dieser Woche wird:

Regen, Wind und kalte Temperaturen? Nach dem Ekelstart in den Oktober haben viele Menschen in Baden-Württemberg genug vom Heftig-Herbst. Wetter-Experten sehen nun ein paar goldene Oktobertage auf Deutschland zu kommen.

echo24.de verrät, wie das Wetter in Baden-Württemberg in dieser Woche wird.

Grund dafür, ist wohl auch der Hurrikan der unter anderem in Florida (USA) gewütet hatte. Der ist über den Atlantik gezogen und hat dadurch ein Hoch nach Deutschland gedrückt. (tobi)