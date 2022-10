Wetter in BW: Eisige Temperaturen am Wochenende

Von: Pauline Wyderka

Das Wochenende in Baden-Württemberg bringt nochmal ein paar sonnige Stunden. Doch dann sorgt eine Kaltfront für Temperaturen um den Gefrierpunkt. Lesen Sie hier alles zum Wochenend-Wetter:

Der Herbst ist da, doch am Wetter merkt man es noch kaum. Der Oktober in Baden-Württemberg fängt mit sommerlichen Temperaturen an. Doch in diesem Jahr könnte es das letzte Mal Sommergefühl sein, denn am Wochenende heißt es warm anziehen. Dann sollen Temperaturen um den Gefrierpunkt erreicht werden.

HEIDELBERG24 verrät, wann das Wetter in Baden-Württemberg am Wochenende Temperaturen um den Gefrierpunkt erreicht.

Neben sinkenden Temperaturen gibt es jedoch auch einige Sonnenstunden. Wie das Wetter dann in der kommenden Woche wird, ist jedoch noch nicht klar. Je weiter das Wetter in der Zukunft liegt, desto unsicherer ist gewöhnlich die Vorhersage. (paw)