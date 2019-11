Wintereinbruch und Frostkeule - doch dann kommt heftiger Wetterwechsel

Das Wetter in Deutschland spielt aktuell verrückt: Wintereinbruch in den Alpen, doch am Wochenende winken wieder hohe Temperaturen.

Der goldene Oktober neigt sich dem Ende zu - folgt jetzt der graue November?

Teilweise gibt es in den kommenden Tagen Bodenfrost - was besonders gefährlich für Autofahrer ist

Am Wochenende sollen die Temperaturen aber wieder klettern

Manche Experten rechnen mit einem heftigen Winter und Unmengen Schnee

Update vom 1. November 2019, 6 Uhr: Gefährlich dichter Nebel hält sich am Morgen hartnäckig vor allem in den Flusstälern. Später wird das Wetter zweigeteilt. Im äußersten Südosten von Deutschland kann für mehrere Stunden die Sonne herauskommen. Von Nordwesten dagegen ziehen immer dichtere Wolken auf, die Regen bringen.

Und von Süden, am Alpenrand, gibt es leichten Föhn in der Nacht auf Samstag. Die Frostkeule haben wir beim Deutschland-Wetter daher erstmal hinter uns nach Sonnenaufgang.

Update vom 31. Oktober 2019: Grusel-Atmosphäre? Einen kalten Schauer jagen dem ein oder anderen nach den zähen Nebelfeldern am Morgen dann wohl noch einmal die Temperaturen über den Rücken. Pünktlich zu Halloween am 31. Oktober wird es ziemlich frostig. Hexen, Zombies und Geister sollten sich für ihr „Trick or treat“ (auf Deutsch: „Süßes! Sonst gibt‘s Saures!“) warm anziehen. In der Nacht zum Freitag warnt der DWD vor Frost.

Im Osten Deutschlands sind demnach Temperaturen bis minus 10 Grad möglich. Vom Alpenvorland über den Südwesten bis zum Niederrhein bleibt es nach Ansicht der DWD-Wetterexperten allerdings meist frostfrei. Auch für Weihnachten gibt es eine erste Wetter-Prognose - wird es am Heiligabend weiß?

Mini-Winter in Deutschland: Eisige Nächte - Minus 6 Grad! Und es wird noch kälter

Update vom 30. Oktober 2019: Der erste Schnee ist da! Auf der Zugspitze (2.962 Meter hoch) gab es über Nacht bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Auch in den östlichen Bayerischen Alpen sind die ersten Flocken bis auf 800 Meter gefallen, teilt wetteronline.de mit.

Der Mini-Winter schlägt auch am Donnerstag nochmal ordentlich zu, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. Bei klarem Himmel sinken die Temperaturen in der Nacht. Am Boden in Richtung Neiße (Lausitz) rechnen Experten des Deutschen Wetterdienst (DWD) mit bis zu Minus 10 Grad.

An Allerheiligen (Freitag, 1. November) ändert sich das schlagartig: Schmuddelwetter ist im Anmarsch. Hoch „Oldenburgia“ zieht nach Osteuropa ab und macht Platz für atlantische Tiefausläufer mit Regen und Wolken, erklärt Wetterexperte Dominik Jung. Typisches November-Wetter eben. Kleiner Vorteil: am Samstag liegen die Höchstwerte laut DWD zwischen 10 Grad an Oder und Neiße und bis nahe 20 Grad am Oberrhein. In den Hochlagen ist mit Sturmböen zu rechnen, in den Alpen Föhn.

Die Wetter-Aussichten für Donnerstag, Allerheiligen und das Wochenende hat Meteorologe Dominik Jung zusammengestellt:

Donnerstag : 7 bis 12 Grad, viel Sonne, nur im Süden Wolken

: 7 bis 12 Grad, viel Sonne, nur im Süden Wolken Freitag : 7 bis 15 Grad, aus Westen mehr Wolken, Regen und wärmer

: 7 bis 15 Grad, aus Westen mehr Wolken, Regen und wärmer Samstag : 12 bis 18 Grad, stark bewölkt und immer wieder Regen, windig

: 12 bis 18 Grad, stark bewölkt und immer wieder Regen, windig Sonntag: 11 bis 18 Grad, viele Wolken mit Regen und Regenschauern

Wetter in Deutschland: Frostkeule und Frühwinter kommen

Die Wetter-News vom 29. Oktober 2019:

München - Fast könnte man meinen, es sei April - so unbeständig ist aktuell das Wetter in Deutschland. Während es am vergangenen Wochenende in Teilen Deutschlands über 20 Grad waren, gab es nun unter der Woche Bodenfrost.

Nach dem goldenen Oktober mit vielen sonnigen Tagen könnte jetzt bereits im November der Frühwinter beginnen. Die ersten Vorboten sind aktuell schon zu spüren.

Die Temperaturen stürzten in den vergangenen Tagen gebietsweise auf Minusgrade. So wurden in Hamburg morgens teilweise -5 Grad gemessen. Wie schlecht wird jetzt das Wetter in Deutschland wirklich?

Wetter in Deutschland: Zunächst Frost - am Wochenende das komplette Gegenteil?

Wer sich nun aber auf einen verregneten Herbst einstellen möchte, der könnte sich geschnitten haben. Zwar soll es bis zum Wochenende kalt und ungemütlich bleiben, am Wochenende aber könnten die Temperaturen in Deutschland teilweise wieder auf über 20 Grad klettern.

Bevor es aber soweit ist, muss man sich erst einmal gegen die Frostkeule wehren. Der Deutsche Wetterdienst gab am Dienstag eine Wetterwarnung raus. So können Nebel und Minus-Temperaturen zu Glätte führen. Teilweise soll der Nebel in Deutschland sehr dicht sein, teils mit Sichten unter 150 Meter.

Da zum Wochenende die polare Meeresluft das Wetter in Deutschland etwas beruhigt, sollen die Temperaturen anschließend wieder etwas steigen.

Die Oktoberwärme ist verflogen! https://t.co/TFrBpP3jhN — Dominik Jung (@WetterExperte) October 28, 2019

Deutschland-Wetter: DWD spricht von ruhigem Herbstwetter

Gebietsweise kann das Thermometer bis zum Freitag schon wieder 16 Grad anzeigen. Am Samstag und Sonntag könnte dann sogar die 20-Grad-Marke fallen, ehe es am Montag dann wieder kühler und nasser werden soll.

fs