Wetter in Deutschland: Gewitter im Anmarsch - am Wochenende kracht‘s gewaltig

Wetter in Deutschland: Die Eisheiligen bestimmen das Wetter im Mai mit Neuschnee und Frost. Nun steigen die Temperaturen - damit aber auch die Gewittergefahr.

Die Eisheiligen machen ihren Namen im Mai 2019 alle Ehre, aber enden eigentlich mit der „Kalte Sophie“ am 15. Mai.

Pünktlich dazu steigen die Temperaturen zum Wochenende - gleichzeitig rollt aber einer Gewitterwalze auf die Bundesrepublik zu.

Ändert sich die Wetterlage in Deutschland? Infos finden Sie im Wetter-Ticker.

Wetter in Deutschland: Am Samstag drohen Gewitter mit Starkregengefahr

Update vom 17. Mai 2019, 09.15 Uhr: Wie der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) mitteilt, ist am Samstag vor allem im Südwesten und Westen sowie vereinzelt im Nordwesten mit Gewittern und Starkregen zu rechnen. Sonst bleibt es in Deutschland weitgehend trocken und teils auch länger sonnig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 Grad an der Nordsee bis zu 25 Grad im Berliner Raum. Im Südwesten könnten bis zu 17 Grad erreicht werden.

In der Nacht zum Sonntag gibt es von der Eifel bis zum Hochrhein und Allgäu weiter schauerartigen, anfangs teils gewittrigen Regen. Übrigens: Es ist wieder Vollmond! Wir haben alle Infos zum „Blue Moon“ im Mai 2019 für Sie zusammengefasst.

Wetter in Deutschland: Blitz & Donner! Am Wochenende kommt die Gewitterwalze

Update vom 16. Mai 2019, 12.45 Uhr: Die gute Nachricht vorneweg: Es wird wärmer! Die schlechte hinterher: Mit der warmen Luft, die von Osten kommt, steigt auch das Gewitterrisiko - und diese Gewitter könnten äußerst heftig ausfallen.

Die Eisheiligen sind vorüber, die „Kalte Sophie“ gehört der Vergangenheit an. Am Wochenende könnte es Temperaturen um die 20 Grad geben.

Das hat allerdings zur Folge, dass sich bereits am Freitag im Süden über dem Bergland einzelne Gewitter bilden.

Am Wochenende kracht‘s dann richtig! Da kommt von Südwesten eine Gewitterfront übers Land. Teilweise kann es in den Mittelgebirgen auch zu Starkregen kommen.

Wetter in Deutschland: Irrsinn geht weiter - knacken wir jetzt die 30 Grad?

Meteorologie Dominik Jung erklärt gegenüber Bild: „Da blubbert ein Gewittertief auf uns zu. Ein Tief bei Spanien zieht Richtung Italien. Da bildet sich dann noch ein zweites Tief. Und diese beiden Tiefs sorgen dann bei uns für die feucht-warme Wetterlage."

Auch in Bayern kann es zu teils heftigen Gewittern kommen. Doch es drohen dort auch andere Wetterextreme*.

Um den Irrsinn des Maiwetters die Krone aufzusetzen, könnte es zu Wochenbeginn im Osten dann fast auf die 30 Grad zugehen.

Des Weiteren warnen Experten von Gefahren aus dem All! Der Grund: Die Erde befindet sich gerade in einem besonderen Sturm. Hier erklären wir, was es damit auf sich hat.

Das Schöne an der ganze Sache ist: Wir können‘s nicht ändern, also lassen wir uns einfach mal überraschen...

Wetter in Deutschland: Kalte Polarluft lässt uns bibbern - danach endlich Freibadwetter?

Wettertechnisch war der Mai 2019 bislang ziemlich durchwachsen und im Vergleich ziemlich kalt, berichtet der Deutsche Wetterdienst in seiner Mai-Zwischenbilanz. Die Aussichten scheinen allerdings im Moment weniger rosig zu sein. Doch laut den Wetterexperten „prischt“ sich aus dem Osten- bzw. Südosten eine Wetterumstellung heran. Im Laufe der Woche steigt die Temperatur demnach auf über 20 Grad an.

Aus dem Osten- bzw. Südosten pirscht sich die Wetterumstellung heran. Von der polnisch-deutschen Grenze bis zu den Alpen Wolken, sonst praktisch wolkenlos. Über Mitteldeutschland eine scharfe Wolkenkante mit Schattenwurf (schwarzer Streifen) durch die noch tief stehende Sonne. /V pic.twitter.com/b3vbdCPXEh — DWD (@DWD_presse) 15. Mai 2019

Wetter in Deutschland: Die Eisheiligen sind bald vorbei

München - Zuerst die gute Nachricht: Bald haben wir die Eisheiligen hinter uns. Denn die Hälfte ist schon geschafft. Seit Samstag, den 11. Mai, befindet sich Deutschland unter dem Einfluss der Eisheiligen, die Wind und Regen gebracht haben und die Temperaturen abstürzen ließen. Am Mittwoch, den 15. Mai, ist damit Schluss. Doch wer sich jetzt schon auf Sonnenschein und sommerliche Temperaturen freut, muss sich wohl noch etwas länger gedulden als erhofft.

Am Dienstagabend und in der Nacht wird es nämlich nochmal richtig kalt. Außer im Südosten Deutschlands erwartet uns leichter Bodenfrost bei bis zu -4 Grad. Auch Luftfrost bei bis zu -2 Grad ist möglich. In den Alpen oberhalb 1000 Meter wird sogar mit Schneefällen gerechnet, die bis Mittwoch anhalten können. Auch im Bayerischen Wald muss auf dieser Höhe daher mit Neuschnee und Glätte gerechnet werden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kann es ebenfalls wieder zu Frost kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Wetterchaos in Deutschland: Kalte Sophie bringt Sommerhitze - doch der Schein trügt

Generell bringt der Mittwoch allerdings einen Aufschwung. Ganz im Gegensatz zu seinem Namen, treibt die letzte Eisheilige, die kalte Sophie, am Mittwoch die Thermometer-Anzeige in die Höhe. Eine Warmfront aus dem Osten sorgt für milde Temperaturen, sodass ganz Deutschland einige Sonnenstunden genießen kann. Bis zum Wochenende sollen die Temperaturen dann weiter ansteigen - auf bis zu 20 Grad. Örtlich können die Temperaturen sogar bis auf 25 Grad ansteigen, wie wetter.de prognostiziert.

Doch der sommerliche Schein trügt. Denn das chaotische April-Wetter lässt Deutschland auch im Mai noch immer nicht los. Regenschauer und Gewitter können das sommerliche Zwischenspiel jederzeit beenden und die Temperaturen wieder absinken lassen. Es ist also wechselhaftes Wetter mit viel Sonnenschein aber auch regnerischen Tagesabschnitten zu erwarten. Die Nächte bleiben weiterhin kühl mit Tiefstwerten von 3 bis 11 Grad in den Nächten von Donnerstag bis Sonntag.

Vielleicht sind die durchwachsenen und regnerischen Tage aber noch eine willkommene Abwechslung zu der extremen Hitze, die in wenigen Monaten in Deutschland herrschen soll.

spz/ml/fs

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks