Wetter-Wende da: Tief „Pirmin“ bringt Kaltfront - doch es gibt Hoffnung auf ein Sommercomeback

Die Hitzewelle ist überstanden, doch Experten warnen erneut vor extremen Wetterlagen. Es drohen ein Kälte-Schock und anhaltende Dürre. Die neue Woche startet überall zu kühl.

Der Juni brachte einen Hitze-Rekord

Die Trockenheit in Deutschland wird auch im Juli anhalten

Meteorologen befürchten eine Rekord-Dürre

Heftiger Temperaturabfall bringt auch keinen Regen

Update vom 8. Juli: Schluss mit Schwitzen auch im Süden: Hinter der Kaltfront von Skandinavientief Pirmin strömt kühle Nordseeluft nach Deutschland. Diese sorgt für einen kühlen Wochenstart, die 20-Grad-Marke wird nur noch im äußersten Süden überschritten. Doch so kühl bleibt es nicht die ganze Woche, es gibt Hoffnung, dass ab Mittwoch wieder wärmere Luftmassen zu uns strömen.

Auf der Vorderseite eines Tief bei den Britischen Inseln stellt sich eine südwestliche Strömung ein und die Temperaturen steigen langsam auch wieder in den sommerlichen Bereich. Die große Hitze ist nicht in Sicht, aber Höchstwerte im Bereich der 25-Grad-Marke.

Wetter-Wende droht: Experte spricht sogar von „Schockkarte für Deutschland“

News vom 7. Juli: Wiesbaden - Diplom-Meteorologe Dominik Jung spricht von einer „Schockkarte für Deutschland!“ Die Daten des US-Wetterdienstes NOAA beunruhigend ihn enorm. Für den Juli erwarten die Experten noch weniger Regen, als gedacht. „Das würde die Lage dramatisch zuspitzen“, warnt Jung, „genau über Deutschland sprengt die Wetterkarte mit dem Niederschlagstrend für den Juli fast schon die Legende.“

„Wetter-Schockkarte für Deutschland“: Experte befürchtet Rekord-Dürre

Die amerikanischen Werte beunruhigen sehr, in fast ganz Deutschland wird kein Regen prognostiziert: „Das ist in der Tat eine Wetterkarte, die Angst macht. So eine starke Niederschlagsanomalie sieht man selten auf diesen monatlichen Trendkarten. Ich kann mich nicht erinnern, überhaupt jemals so eine Karte gesehen zu haben“, erläutert Jung, „Und nicht nur das: Auch der August könnte ebenfalls zu trocken werden. Auch hier rechnet der US-Wetterdienst mit viel zu wenig Niederschlag. Deutschland trocknet nach diesen Zahlen im Sommer buchstäblich aus.“

Wetter: Rekord-Dürre in Deutschland - Landwirtschaft würde massiv leiden

Schon 2018 brachte der Sommer Deutschland eine Rekord-Dürre, dass es nur ein Jahr später noch schlimmer werden könnte, schreckt den Meteorologen auf: „Es ist mit großen Schäden in der Natur und in der Landwirtschaft zu rechnen.“ Und das während die Landwirte immer noch mit den Folgen der Dürre des letzten Sommers kämpfen.

+ Niedrigwasser der Elbe in Dresden © dpa / Robert Michael

Jung sieht das Wetter in Deutschland auf Rekordjagd. Der Sommer bescherte uns zuerst den heißesten Junitag seit 1881 und legt jetzt wahrscheinlich mit einer Rekord-Dürre nach.

Wetter in Deutschland: Temperatursturz nach der Hitzewelle - Regen trotzdem Fehlanzeige

Nach der Hitzewelle könnte das fast ein Kälte-Schock sein, es werden Minimalwerte von gerade einmal 14 Grad Celsius vorhergesagt. Doch die Kälte bringt kein Wasser mit, höchstens im Norden und in den Alpen ist mit etwas Regen zu rechnen. „Aber das ist viel zu wenig um die Trockenheit auch nur annähernd zu reduzieren.“

