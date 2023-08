Wetter in NRW bleibt windig und nass – neue Warnungen am Montag

Wetter

+ © Federico Gambarini/dpa Heute gibt es in NRW vielerorts wieder kräftige Windböen und Regen (Symbolbild). © Federico Gambarini/dpa

Immer wieder Regen und dazu Windböen. Auch am Montag bleibt das Wetter in NRW ungemütlich. Der DWD warnt sogar in mehreren Regionen.

Köln – Der Start in die zweite Augustwoche bringt in NRW erneut ungemütliches Wetter. Am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in weiten Teilen des Landes, vor allem im Nordosten, vor Windböen. Teilweise könne es sogar Sturmböen geben. Zudem regnet es seit dem Morgen vielerorts, teils auch kräftig. Zum Nachmittag und Abend soll es etwas freundlicher werden, doch Besserung ist für Dienstag bislang nicht in Sicht.

24RHEIN berichtet aktuell über das Wetter und mögliche Warnungen in NRW.