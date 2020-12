Wetter: Kurz vor Weihnachten kommt der Vorfrühling - „Nachts wärmer als aktuell am Tag“

Der Freitag der zweiten Dezemberwoche startet kalt und frostig. Im Laufe der nächsten Woche kommt jedoch Vorfrühlingswetter zurück nach Deutschland - und das kurz vor Weihnachten.

Stuttgart - Der Freitag der zweiten Dezemberwoche startete kalt und frostig, im Laufe des Tages steigen die Temperaturen jedoch leicht an und auch die Sonne kommt immer wieder mal zum Vorschein. Im Süden und Südwesten kann es jedoch zu Niederschlag in Form von Regen und in höheren Lagen auch zu Schneefall kommen. Die Höchsttemperaturen liegen im Flachland zwischen 2 und 6 Grad und im Bergland um 9 Grad. In der Landeshauptstadt Stuttgart und der Region bleiben die Temperaturen dagegen deutlich kühler, bei Höchstwerten von 3 Grad. Der Ausblick auf die Woche nach dem dritten Advent zeigt jedoch einen Temperaturanstieg von gebietsweise bis zu 10 Grad.

Wie BW24* berichtet, kommt kurz vor Weihnachten der Vorfrühling - „Nachts wärmer als aktuell am Tag“.

Am Freitag ist das Wetter in Baden-Württemberg und in der Landeshauptstadt Stuttgart (BW24* berichtete) deutlich kälter als im Rest des Landes. *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.