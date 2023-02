Wetter-Modell NOAA macht eisige Prognose – und rechnet mit minus 25 Grad

Von: Josefine Lenz

Der Februar wird eiskalt, zumindest wenn es nach den Prognosen vom US-Wetter-Modell NOAA geht. Man rechnet mit Temperaturen bis zu minus 25 Grad. Lesen Sie hier mehr:

Während die Prognosen aus Europa Temperaturen von minus 5 und 0 Grad aufzeigen, rechnet das US-amerikanische Modell NOAA mit bis zu minus 25 Grad. „Es ist der totale Wahnsinn, was da aktuell los ist in der Wetter-Modell-Welt“, so der Meteorologe Dominik Jung. „Dann komplett flächendeckend minus 15, minus 16 Grad in 1.500 Metern Höhe über weiten Teilen Deutschlands. Unten am Erdboden Dauerfrost am Tag um die 0 bis 7 Grad, nachts Temperaturen im Süden bis zu minus 25 Grad“, so der Experte.

Wie HEIDELBERG24 berichtet, droht laut dem Wetter-Modell vor allem ab der zweiten Februar-Woche die eisige Kälte.

Neben der Extrem-Kälte warnt Jung außerdem vor Schneefall in den Alpen. Die Lawinengefahr steigt dadurch. (jol)