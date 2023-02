Wetter-Modell warnt vor Temperatur-Sturz und Schnee zum Wochenende

Von: Katja Becher

Kälteeinbruch in Deutschland. (Symbolfoto) © IMAGO/Jan Eifert

Nach milden Temperaturen über Fastnacht meldet der Winter ein Comeback an. Lesen Sie hier, was die aktuellen Wetter-Prognosen sagen:

Das Wetter bescherte den Narren in Deutschland eine milde und sonnige fünfte Jahreszeit. Doch damit ist am letzten Februar-Wochenende erst einmal Schluss – denn eine Schneefront zieht einmal quer über das Land, wie das Deutsche Wettermodell voraussagt. Schon in der Nacht zum Samstag könnte es sogar in tieferen Lagen Schnee geben.

HEIDELBERG24 gibt einen Überblick auf die aktuelle Wetter-Prognose in Deutschland und Baden-Württemberg für die nächsten Tage.

Es sind „normale Temperaturen für die aktuelle Jahreszeit“ die uns in den kommenden Tagen erwarten, wie Wetter-Experte Dominik Jung beschreibt. Denn bisher sei der Februar untypisch mild gewesen.