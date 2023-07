WG aus Down Under: 4 Koalas ziehen in die Stuttgarter Wilhelma

Von: Sina Alonso Garcia

Stuttgarter Zoo-Fans haben lange darauf gewartet. Nun war es endlich soweit: Am 30. Juni sind vier Koalas in die neue „Terra Australis“ in der Wilhelma eingezogen.

1 / 7 Die neue „Terra Australis“ öffnet ab dem 25. Juli ihre Türen für Besucher. 4 Koalas gewöhnen sich derzeit hier ein. © Wilhelma/Marcel Schneider

2 / 7 Die Koalas wurden von ihrem Tierpflege-Team in Stuttgart liebevoll empfangen (hier zu sehen Michelle Barnes). © Wilhelma/Marcel Schneider

3 / 7 Bald lernen auch die Besucher die Koalas kennen. Die Namen der Tiere lauten Aero, Navy, Auburn und Scarborough. © Wilhelma/Marcel Schneider

4 / 7 Alle Koalas stammen von der australischen Dreamworld Wildlife Foundation, einer Stiftung zum Schutz und Erhalt bedrohter Arten. © Wilhelma/Marcel Schneider

5 / 7 Schlafen, futtern, schlafen, futtern: Koalas pflegen ein herrlich entspanntes Leben und schlafen 20 Stunden am Tag. © Wilhelma/Marcel Schneider

6 / 7 Neben den Koalas werden noch zehn weitere Tierarten in der Terra Australis zu sehen sein. © Wilhelma/Lisa-Marie Grimmer

7 / 7 Die Außenanlagen bieten für die Koalas viele Klettermöglichkeiten. © Wilhelma/Lisa-Marie Grimmer